Cada vez hay más documentales sobre actores o directores en nuestras plataformas. En un género barato de hacer, que gusta mucho a los cinéfilos y ... que complementa la emisión de largometrajes. La mayoría de estas producciones son extranjeras, pero hay alguna muy notable sobre figuras españolas. La última es la que emite Movistar Plus+ sobre nuestro inmenso Javier Bardem.

No es una producción española (lo que tiene más mérito) aunque Movistar haya colaborado en la creación. Pertenece a la cadena franco alemana Arte (que no se entiende como siendo de visión libre a través del satélite, no hay ninguna plataforma que la acoja en su oferta) y lleva el título de 'Bardem, las metamorfosis' (la traducción del título original sería 'el actor de los mil rostros'). La película combina la trayectoria de un actor que nunca había querido serlo, su preparación, su proceso creativo de cada personaje y su manera de enfrentarse a ellos, hasta llegar a una simbiosis perfecta, con un repaso a sus principales películas.

El documental es también una clase magistral sobre lo que es la interpretación y una lección imprescindible sobre tantos recién llegados que, sin ninguna preparación, se creen con cualidades para ponerse ante una cámara. Aunque en el caso de Javier Bardem la interpretación siempre lo ha llevado en los genes y la ha mamado desde pequeño. La saga Bardem viene del siglo XIX con las hermanas Catalina y Mercedes Sampedro. A esta saga pertenecieron Rafael Bardem, Luchy Soto, Luis Peña o Guadalupe, Mercedes y Matilde Muñoz Sampedro (esta última madre de Pilar y abuela de Javier), nombres muy ilustres que han llevado la felicidad a muchas generaciones de españoles. Hablar de la historia del teatro y del cine en España es hablar de la saga Bardem.