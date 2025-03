Álex de la Iglesia dirigirá para Netflix una serie ambientada en la Expo de 1992

Oskar Belategui Jueves, 27 de abril 2023, 13:06 | Actualizado 19:29h. Comenta Compartir

Álex de la Iglesia (Bilbao, 1965) nunca ha ocultado que es feliz en un plató de rodaje. En su última entrevista en este diario a cuenta del estreno en cines de 'El cuarto pasajero' confesaba que solo había cogido cuatro días de vacaciones el año pasado. «Es que en vacaciones me veo a mí mismo y me angustio», justificaba. Su agenda no tiene un hueco. Ultima la segunda temporada de '30 monedas', la serie de terror que dirige para HBO Max, y mantiene una incansable labor como productor en Pokeepsie Films, la empresa que comanda junto a su compañera, Carolina Bang. Acaba de terminar su rodaje en Bilbao 'Anatema', dirigida por Jimina Sabadú y con el sello The Fear Factory, la alianza de Pokeepsie con Sony y Amazon Prime Video que ha estrenado ya dos títulos, y este 28 de abril se estrena en HBO Max 'Pollos sin cabeza', una serie ambientada en el mundillo del fútbol, también producida por el bilbaíno a partir de una idea suya y de Carolina Bang.

Por si fuera poco, el autor de 'El día de la Bestia' prepara su primer proyecto para Netflix, una miniserie titulada '1992', que girará en torno a unos asesinatos conectados con la Expo de Sevilla en 1992. De la Iglesia y su guionista habitual, Jorge Guerricaechevarria, han creado este thriller con guion de Pablo Tébar y Jorge Valdano, que el propio realizador dirigirá próximamente en la capital andaluza. La nueva ficción del realizador de 'La comunidad' girará en torno a unos misteriosos asesinatos en los que siempre se repite el mismo patrón: todas las víctimas han sido quemadas y junto a sus cuerpos aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Exposición Universal, que ya aparecía en la camiseta de unos de los protagonistas de 'Acción mutante', su ópera prima producida por Pedro Almodóvar y rodada precisamente en 1992.

Ampliar Curro, la mascota de la Expo de Sevilla, ya aparecía en 'Acción mutante', rodada en 1992.

En palabras de Álex de la Iglesia, '1992' es «un thriller que mezcla suspense e intriga política y que nos retrotrae a un momento clave de la historia reciente de nuestro país que muchos guardamos en la memoria». No se han dado a conocer ni las fechas de rodaje ni el número de episodios de una ficción que promete terror y humor negro, marca de la casa. En cualquier caso, Netflix ficha a uno de los cineastas más populares en un momento delicado para la plataforma, que, tras poner fin el pasado 21 de febrero en nuestro país a las cuentas compartidas entre personas no convivientes en un mismo hogar, ha perdido un millón de usuarios, según la consultora Kantar. Netflix casi triplicó su tasa de abandono en el trimestre en comparación con el periodo anterior, y cerca de la mitad de los usuarios que abandonaron la plataforma dijeron que no volverán a pagar por el servicio.