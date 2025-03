20 preguntas sin respuesta de la gala de los Goya (y 2 con respuesta)

Fue una de las galas de los Goya con mayor ritmo y coherencia que se recuerda en los últimos años. Los presentadores no desentonaron, ningún ... discurso se excedió y se sucedieron varios momentos emocionantes. No está mal para una entrega de premios que aún así alcanzó las tres horas y media. Está claro que es complicado abreviar en este tipo de ceremonias. Nada es perfecto, y mucho menos en el cine español. Por eso pasamos a repasar a continuación algunas cuestiones que quedaron sin respuesta.

1. ¿Con qué criterio se escoge a las personas que participan en el número musical de inicio? O lo que es lo mismo, ¿qué tienen que ver Miriam Díaz Aroca, Maribel Verdú, Amaia Salamanca, David Verdeguer, Toni Acosta, Arturo Valls, Leonardo Sbaraglia y Luna Fulgencio?

2. ¿Quién se encarga de formar las parejas de entregadores? Es decir, ¿a quién se le ocurrió juntar a Fernando Esteso y Paul Monen, a Marta Fernández Muro y Manu Ríos, a María Pedraza y María Luisa San José? Que le den un Goya.

3. ¿Por qué se homenajeó tan bien este año a Saura y tan mal el año pasado a Berlanga?

4. ¿Pudo ser el aplauso a Saura uno de los más largos de la historia de los premios Goya?

5. ¿Tuvo que ver que la gala la dirigiese Gestmusic con que se llenara de triunfitos cantando?

Ampliar Pablo López, durante su actuación en los Goya. RC

6. ¿Tuvo que ver que la gala la dirigiese Gestmusic para que Belén Rueda llevase un look a lo Soraya de 'OT'?

7. ¿Dónde estuvo la presentadora Clara Lago durante toda la gala? ¿Y por qué cuando reaparecía ponía acento andaluz, sin ser ella nada de eso?

8. ¿Por qué estaba tan descompensado Antonio de la Torre?

9. ¿Por qué Ingrid García-Johnson llevaba una falda tan larga, que le dio un susto al salir a entregar un Goya?

10. ¿Por qué Carla Quílez no puede optar a un Goya y sí presentarlo?

11. ¿Por qué había tantos clanes familiares en estos Goya: los Irureta, los Cervantes, los Cruz..?

12. ¿Por qué Ana Torroja no se enfadó por no cantar 'Me cuesta tanto olvidarte' y Jeanette sí lo hizo porque no la llamaron para entonar 'Porque te vas'?

13. ¿Por qué se ausentaron del auditorio muchos asistentes durante el in memoriam?

14. ¿A quién saludó Isabel Coixet sacándole la lengua cuando salió al escenario?

15. ¿Por qué estaba tan exultante la traductora de Juliette Binoche?

16. ¿No estaba en general la gente más pálida este año?

17. ¿No le extrañaría a Feijóo, presente en el auditorio de Sevilla, que en los Oscar se hablase prácticamente en español, salvo algún apunte en francés?

18. ¿Dónde se hace las uñas Sorogoyen?

19. ¿Por qué 'Alcarràs' no se llevó ni un Goya?

20. ¿No hubiese sido más acertado programar tras la gala una película de Carlos Saura en vez de 'Belle Epoque', que por cierto se estrenó en 1992?

Y aquí dos preguntas que sí obtuvieron respuesta a lo largo de la gala...

1. ¿Por qué el Goya parecía que había tomado el sol este año? Porque estaba hecho de bronce reciclado.

2. ¿Se leyó Susi Sánchez su propia nominación al ser la voz que anunciaba las candidaturas? Sí, ella se lo guisó, ella se lo comió.