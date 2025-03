«Cada uno tiene su versión de Indiana Jones y no se puede complacer a todos»

María Estévez Cannes Viernes, 19 de mayo 2023, 18:15 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

La resurrección de Harrison Ford (Chicago, 1942) como un arqueólogo joven en los primeros compases de 'Indiana Jones y el dial del destino' es pura magia gracias a la tecnología. El actor llegó al festival de Cannes para presentar la quinta y última entrega de una franquicia que llevaba tres lustros dormida para volver a la vida, con él de nuevo de protagonista. La historia lo lleva atrás en el tiempo gracias a un rejuvenecimiento digital. «No es magia de Photoshop. Así era como me veía hace 35 años», dijo Ford con una sonrisa. «Es solo un truco y como sirve a la historia, estoy muy contento con el resultado», apuntó.

La productora de 'Indiana Jones 5', Kathleen Kennedy, respondió con un rotundo «no» a si la nueva tecnología significa que Ford podrá volver a aparecer en futuras aventuras de Indy, a lo que el célebre actor añadió: «Obtuviste la respuesta de la persona adecuada».

Para el veterano intérprete, en su personaje hay un poco de mito y un poco de magia, «y ambos pertenecen a la misma caja de herramientas. Y cuando funciona es jodidamente mágico».

El actor, distinguido con la Palma de Oro de Honor, recibió una ovación de seis minutos de un público entregado

La película, que llegará a España el 30 de junio, muestra a nuestro arqueólogo favorito en una carrera contra el tiempo para recuperar un artefacto legendario con el poder de cambiar el curso de la historia. Le acompaña su ahijada Helena (Phoebe Waller-Bridge) mientras se enfrentan al villano Jürgen Voller (el danés Mads Mikkelsen), un exnazi que trabaja para la NASA. «He aprendido de mi experiencia, pero también he tenido suerte porque no me patearon el trasero cuando no lo hice tan bien» apuntó Ford, que ofreció una de sus ingeniosas respuestas al ser preguntaron por su atractivo físico. «He sido bendecido con este cuerpo y agradezco que os hayáis dado cuenta».

La estrella de Hollywood, de 80 años, vuelve a meterse en la piel de Indiana Jones y lo hace por primera vez desde 2008, esta vez en una aventura dirigida por James Mangold. El elenco incluye a los citados Waller-Bridge –magnífica en la cinta– y Mikkelsen, así como a Ethann Isidore y Shaunette Renee Wilson. «La primera película de Indiana Jones se estrenó treinta años antes de que yo naciera», bromeó Mikkelsen. A lo que Ford replicó: «Estoy listo para dejar ir a Indiana Jones, pero amo trabajar, amo este personaje y lo que ha traído a mi vida. Quería ver la finalización de las cinco películas, quería completar la historia».

«Una película hermosa»

Ford también aseguró que Mangold había llenado con creces los zapatos de Steven Spielberg. «Para mí, hizo una película hermosa. Hay tantas expectativas sobre una cinta como esta que solo lograrás cumplir algunas de ellas, porque cada uno tiene su propia versión de Indiana Jones, y no hay forma de complacer a todos», reflexionó.

La noche anterior, en el estreno mundial de la película en Cannes, el actor recibió por sorpresa una Palma de Oro de Honor en reconocimiento a su trayectoria de 50 años. Antes de la proyección, el director del festival, Thierry Fremaux, sorprendió a la audiencia al subir al escenario y presentar un vídeo-homenaje con la legendaria carrera de Ford. Escenas de 'Blade Runner', 'Armas de mujer', 'El fugitivo', y las franquicias de Indiana Jones y la Guerra de las Galaxias, junto a otros memorables filmes, formaron parte del tributo. «Fue algo indescriptible. Ni siquiera puedo decir lo que sentí», confesó Ford horas después, mientras recordaba lo ocurrido. El actor se emocionó en el escenario cuando un público totalmente entregado (muchos crecieron con sus historias) le dedicó una larga ovación de seis minutos, toda una demostración de cariño y respeto. «Fue simplemente extraordinario ver pasar tantas reliquias de tu vida. Me voy con la calidez de este lugar y el sentido de comunidad; la acogida ha sido inimaginable», valoró Ford. «Dicen que cuando estás a punto de morir, ves tu vida pasar ante tus ojos. Acabo de ver mi vida ante mis ojos», remachó.

'Indiana Jones y el dial del destino' cierra la saga que se inició en 1981 con 'En busca del arca perdida', que convirtió inmediatamente a Harrison Ford en la sensación del momento. Desde entonces, Indy se ha convertido en el icono de varias generaciones, en alguien que muchos niños sueñan emular de mayores. Lo explicó muy bien el director de esta quinta entrega: «Eres consciente del peso de las expectativas porque es una propiedad muy querida por la gente».

Ahora, 42 años después, la historia concluye con un arqueólogo octogenario que ha visto pasar sus mejores tiempos, pero al que le queda un último adiós por la puerta grande.