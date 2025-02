María Estévez Los Ángeles Jueves, 13 de abril 2023 | Actualizado 14/04/2023 19:51h. Comenta Compartir

Nicolas Cage es el Drácula perfecto y sorprende que no haya interpretado a un vampiro hasta la fecha -la entretenida 'Besos de vampiro', en la que daba vida a un yuppie que creía haber sido mordido por una vampiresa, fue lo más cerca que estuvo de hacer algo así-, teniendo en cuenta su deseo de interpretar el papel durante años. Esta semana se estrena en los cines de toda España 'Renfield', dirigida por Chris McKay. Cage asume el papel en una narración que explora el clásico de Drácula y la relación de codependencia que existe entre él y su asistente Renfield (Nicholas Hoult) después de casi un siglo juntos. Con Cage hablamos sobre su papel en esta comedia de terror, sus representaciones favoritas de Drácula, y que ha supuesto interpretar por fin a un personaje que ha estado persiguiendo durante toda su carrera.

-¿Qué siente al interpretar el personaje con el que ha soñado toda su vida?

-No es la primera vez que me ofrecen interpretar a Drácula. Me ha costado, pero he rechazado el personaje anteriormente porque el guion no me parecía que tuviera la suficiente calidad. Para mi, Drácula es un papel que se ha representado mucho en el cine, la mayoría mal, y no deseaba participar en un filme que no estuviera a la altura de un personaje tan rico y tan interesante. Cuanto más pensaba en el personaje de Drácula, más lo veía como una especie de adicto al amor que simboliza cualquier adicción, ya sea alcohol, heroína, sexo, lo que sea, y convertir esa ansiedad en sed por la sangre. Drácula necesita la sangre, porque vive aislado, en soledad, y sin un amor correspondido durante cientos de años. Así es cómo yo he entendido el personaje.

-Ha hecho una comedia de terror.

-Sí. Chris McKay quería un filme intenso donde en un momento estás riendo y al minuto siguiente estás gritando. Creo que ha conseguido el equilibrio perfecto para que el público se divierta.

-El director ha dicho que esta es una secuela directa del 'Drácula' de 1931. ¿La vio antes de interpretar el personaje?

-Recibes una llamada telefónica de Universal diciendo: 'Queremos que interpretes a Drácula'. Lo primero que haces es ver el original, aunque ya lo hayas visto. A mi no me intimida Drácula, ni Bela Lugosi, que está excelente en el papel, a mi me intimida el público. He querido poner mi granito de arena en un personaje que la gente conoce muy bien y acepté el reto porque pensé que podría aportar algo nuevo.

-¿Cómo abordó los cambios del personaje?

-Lo he interpretado desde un punto de vista surrealista con movimientos erráticos. Este personaje es genuinamente sobrenatural, lo que significa que ha hecho un trato con alguna fuerza sobrenatural, y es capaz de un comportamiento y de movimientos muy expresionistas debido a ese contrato. Como actor, siempre estoy buscando un contexto que me permita volverme más surrealista o abstracto.

-Así que se involucró en la creación de Drácula.

-Chris (McKay) tenía una idea muy clara de lo que quería hacer con la película. Juntos fuimos dando forma al papel porque hubo un par de situaciones dentro del guion con las que yo no me sentía realmente cómodo. Pero pudimos llegar a un acuerdo porque él es un tipo que escucha a los actores.

-Los dos protagonistas pasan décadas juntos ¿Cómo fue actuar junto a Nicholas Hoult ?

-Nic es un actor al que admiro mucho desde que trabajé con él en 'El hombre del tiempo' donde interpretó a mi hijo. Han pasado 15 años, pero es como si no nos hubiéramos dejado de ver. Somos muy amigos y en esta nueva versión del personaje de Renfield, que normalmente es interpretado de forma grotesca y repulsiva, Nic borda su interpretación.

-¿Cuál es su historia de vampiros favorita?

-Para mí, el mejor Drácula es el de Christopher Lee. También me gustó el Drácula de Coppola. De hecho, le dije a Francis que cada fotograma de su película era una obra de arte. Es una película hermosa, y Gary Oldman es uno de mis actores favoritos.

