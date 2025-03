Cuando Sony le ofreció la posibilidad de adaptar al cine el videojuego 'Gran Turismo', Neill Blomkamp (Johannesburgo, Sudáfrica, 1979) se mostró escéptico. Pero leyó el ... guion y comprendió que la película no se parecería a ninguna adaptación sobre un simulador de carreras hecha antes y decidió ponerse al volante del espectáculo con Archie Madekwe, David Harbour y Orlando Bloom como protagonistas.

Se centra en la historia real de Jann Mardenborough, fanático del videojuego y convertido en corredor profesional que en marzo de 2015 sufrió un terrible accidente. Su coche voló por los aires en Nürburgring y mató a un espectador. Un hecho que para Blomkamp era fundamental incluir en la película, mostrándolo «con absoluta honestidad». Incluso el director fichó al piloto como doble de acción para la cinta que se estrena este viernes.

-No se parece a ninguna de las películas que rodó antes. ¿Qué le atrajo del proyecto?

-Tengo tres Nissan R35 GTR. Es una obsesión personal con esta marca y todo su linaje, así que me intrigó de inmediato la posibilidad de rodar con coches. Soy un amante de los automóviles. He estado muy cerca de los videojuegos de muchas maneras en mi carrera y nunca me había encontrado con uno como 'Gran Turismo'. La historia del juego se basa en la historia real de Jann Mardenborough, que aprendió a conducir jugando antes de dedicarse a ello profesionalmente en la vida real, compitiendo contra otros conductores reales. Es una historia asombrosa.

-¿Por qué incluyó a Mardenborough como doble?

-Como piloto profesional podía decirnos qué estábamos haciendo bien y mal, si las escenas de la carrera parecían reales. Me gustaba tenerle cerca para preguntarle cosas sobre su familia, sus aspiraciones y temores. En cuanto al accidente, no había necesidad de adornar ese oscuro capítulo de la vida de Mardenborough. Muchos creíamos que íbamos a 'hollywoodizar' esa escena, pero no lo hicimos. Lo que mostramos es 100% fiel a lo que pasó.

-Por el tamaño de las cámaras IMAX y las persecuciones de alta velocidad, ¿rodar las carreras fue todo un desafío logístico?

-Sí, para capturar las carreras tal como las imaginé. Ideamos un vehículo de persecución con cámaras montadas en la parte delantera y trasera con brazos remotos que podían seguir a los otros coches en competición. También usamos drones ultramodernos FPV con cámaras y obtuvimos tomas espectaculares. Se usan en deportes más que en cine y permiten conseguir ángulos de fotografía que solo había visto en rallies y motocross. No hay películas de carreras que hayan usado drones como los usamos nosotros. En otro momento hubiéramos tenido que recurrir a helicópteros.

-¿Cómo rodó las escenas de un deporte tan complicado de filmar?

-Capturar su intensidad fue crucial. Filmamos placas de embrague, pastillas de freno, sistemas de transmisión y el interior de los motores para cruzar esas tomas con las de la pista y crear una sensación visceral para la audiencia.

-Su atención por los detalles demuestra su entusiasmo por los automóviles.

-Sí. Soy más que entusiasta. La película presenta una flota de coches deportivos, incluidos el Chevrolet Camaro GT3, el Lamborghini Huracan GT3 y el Nissan GT-R, los tres seleccionados por mí. Fui muy explícito sobre los modelos que quería en la película. Necesitaba casar mi pasión con lo que el estudio estaba dispuesto a gastar. Yo elegí los coches, aunque no son todos los que quería, porque no había presupuesto. Es mi lista creativa de deseos pasada por el tamiz de la realidad. Lo que realmente se podía lograr.

-¿Los amantes de la velocidad disfrutarán con 'Gran Turismo'?

-Eso espero. Hemos filmado con coches reales en circuitos reales. La producción ha sido una pesadilla logística. Necesitamos 20 equipos de carrera y docenas de mecánicos y transportarnos por el mundo con una flota de costosos vehículos. Volamos con un 747 lleno de extras que saltaba de pista en pista. La producción fue tan exorbitante que considero a 'Gran Turismo' una hazaña cinematográfica moderna. Mi homenaje a cómo se hacían las películas antes de CGI, cuando el cine era un evento en el que estar completamente inmerso en lugar de una distracción casual.

-¿La película debe verse en los cines?

-Desde luego. La he concebido como una experiencia teatral. Espero que el público la reciba con el mismo entusiasmo que le hemos puesto.