'De perdidos a Río': Españolitos en crisis en Brasil

Oskar Belategui Bilbao Miércoles, 2 de agosto 2023, 18:00 Comenta Compartir

Casi se podría pensar que los cines no necesitan de una película con evidente vocación taquillera, dados los llenos que todavía disfrutan con 'Barbie' y 'Oppenheimer'. Sin embargo, aquí está 'De perdidos a Río', comedia estival lanzada a todo trapo desde este 4 de agosto por una 'major', Sony, con un trío protagonista de probada eficacia en el humor televisivo y cinematográfico: Pablo Chiapella, Fran Perea y Carlos Santos.

Stanley Donen dirigió en 1984 'Lío en Río', una cinta a años luz de sus obras magnas, que sumergía a Michael Caine en la vorágine de las playas de Brasil y que permanece en el recuerdo por el topless que protagonizaban Michelle Johnson y una primeriza Demi Moore. Brasil se mantiene en el imaginario popular como escenario de despendole. Y allí envía el director Joaquín Mazón a tres españolitos en la cuarentena, dispuestos a olvidar por unos días la grisura de sus vidas en España.

Son tres peterpanes que han fracasado en el terreno sentimental, representantes de una masculinidad en solfa, alérgica al compromiso. Pablo Chiapella, el Cassen de nuestros días, es un policía con miedo, que trata en vano de dejar embarazada a su mujer (Kira Miró). Fran Perea, un actor al que le sienta muy bien la madurez, encarna a un auxiliar de vuelo que también rehúye el anillo de casados de una piloto (María Botto) y al que le pueden las ganas de juerga. Por su parte, el todoterreno Carlos Santos es el más claro ejemplo de 'cuñao', entrenador de fútbol infantil gallito y patético.

Los tres volarán hasta Río de Janeiro para tratar de desentrañar el misterio de la presunta muerte de un compañero del colegio. Allí descubrirán que el finado llevaba una vida peligrosa y se las verán con narcotraficantes locales. El choque cultural incluye borracheras, persecuciones, tatuajes y malentendidos varios. El carisma de los actores se pone al servicio de una historia que no termina de sacar provecho de los paisajes de Río y que, curiosamente, resulta más casta de lo que podría esperarse.

Ampliar Pablo Chiapella, Fran Perea, Esther Acebo y Carlos Santos en 'De perdidos a Río'.

«El guion estaba escrito para treintañeros, pero cuando fuimos montando el casting pude hacer más mía la película», apunta el director Joaquín Mazón, curtido en series como 'Doctor Mateo' y 'Allí abajo' y autor de dos éxitos de taquilla como 'Cuerpo de élite' y 'La vida padre'. La tradición de comedias con amigos rumbo a la juerga es extensa: 'Resacón en Las Vegas', sin ir más lejos. «Yo quería contar algo de fondo, retratar a tres tíos que no han cogido las riendas de su vida. Todos nos planteamos nuestra vida profesional y sentimental. Y yo he pensado también que a lo mejor no tengo tanto que ver con los amigos de siempre. La vida son etapas de las que te tienes que ir despidiendo, porque si no, te quedas estancado, como le pasa al personaje de Pablo Chiapella».

Rodaje en Canarias

Otro rasgo de estos machirulos es la nostalgia, la apelación a una juventud sin preocupaciones, de cuyo recuerdo siguen viviendo. «Nos agarramos a que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y no es cierto», constata Mazón. Así, el personaje de Carlos Santos sigue repitiendo que estuvo a punto de jugar en el Madrid, cuando en la vida real sobrevive entrenando a un grupo de niñas. «Yo les dije a los actores que, ante todo, teníamos que reírnos de nosotros mismos», añade el director.

Ampliar Fran Perea en 'De perdidos a Río'.

'De perdidos a Río' desbarata con acierto una relación romántica que se intuye al inicio, la de Chiapella con el personaje de Esther Acebo, y a cambio sorprende con el enamoramiento que el gañán interpretado por Carlos Santos siente por un travesti. «Desmontamos al machito futbolero. Mis sobrinos hablan de bisexualidad con naturalidad, de querer a alguien sin tener en cuenta el género», observa el realizador, que apuesta por un tono más loco y gamberro que sus trabajos anteriores: María Botto cantando 'Como yo te amo' en un avión es un buen ejemplo.

Aunque parezca mentira, el grueso de 'De perdidos a Río' se rodó en localizaciones de las islas Canarias, Madrid y Lisboa. El equipo viajó a la playa de Ipanema para rodar planos de exteriores. «Fue un gran reto de preproducción en tres países», explica Joaquín Mazón. «Los productores querían rodarlo todo en Canarias, pero yo insistí en trabajar una semana en Río. Te puedo asegurar que no es un truco digital: cuando los actores están en Ipanema es Ipanema».