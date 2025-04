Halle Bailey: «Nuestra Ariel es representativa del mundo en que vivimos hoy»

María Estévez Jueves, 25 de mayo 2023, 17:03 Comenta Compartir

Las películas de animación de Disney nos han educado en la infancia, nos han formado nuestra imaginación y nos han ayudado a entender el mundo gracias a su magia y a su música. Sin embargo, la mayoría de los clásicos de este estudio estuvieron durante décadas representados por actores blancos, a menudo limitando el atractivo y la identidad de las historias a una audiencia diversa. La idea de un mundo monocolor ha ido cambiando lentamente, y el último ejemplo es la nueva versión de la vida real de 'La sirenita'. La actriz Halle Bailey interpreta a Ariel, la protagonista, en la versión reinventada del clásico de 1989, una elección de reparto que generó reacciones de todo tipo desde que se anunció por primera vez en 2019. Las mujeres jóvenes, especialmente las mujeres y niñas negras, han celebrado que Bailey se convirtiera en la primera Ariel negra, porque finalmente se sienten representadas en la pantalla. Pero algunos fanáticos del original han sumado sus críticas bajo el hashtag #NotMyAriel para expresar su consternación porque el Ariel de Bailey no se parece a su contraparte animada.

Bailey, de 23, es la mitad del dúo de R & B nominado al Grammy, 'Chloe x Halle', y fue elegida como Ariel por el director Rob Marshall. «Nuestro objetivo era encontrar a alguien apasionada, inteligente, vulnerable, alegre y cuando vi a Halle por primera vez me pareció perfecta porque no parecía de este mundo. Además su voz es simplemente angelical. Nosotros queríamos a la mejor actriz para el papel, punto. Vimos actrices de todas las etnias. Realmente no había agenda. Como director, uno espera que un actor entre y reclame el papel y diga: es mío, y eso es exactamente lo que pasó con Halle», explicó el director de la cinta que este viernes se estrena en las salas de cine.

Ariel es la obstinada hija menor del Rey Tritón (Javier Bardem), que no se contenta con vivir la vida bajo el mar, sino que sueña con explorar el mundo de arriba. Pasa sus días saliendo con su mejor amigo Flounder (Jacob Tremblay) y Scuttle (Awkwafina). Una noche, mientras explora demasiado cerca de la superficie, una tormenta provoca un desagradable naufragio. Ariel nada al rescate del príncipe Eric (Jonah Hauer-King), lo que solo alimenta su entusiasmo por explorar su mundo. Su padre se lo prohibiría, así que recurre a la bruja del mar Ursula (Melissa McCarthy), quien accede a darle piernas y tres días en tierra, pero para quedarse debe recibir un beso de amor verdadero del príncipe Eric. Y ella debe hacer todo esto sin su voz. Si ella no logra asegurar su amor y el beso, permanecerá atrapada con Úrsula para siempre.

Cuenta Bardem que a la hora de decidirse por el papel le atrajo especialmente «la relación que tiene con su hija porque aunque la ama mucho, no siempre es de la mejor manera. Necesita crecer y enfrentar lo que más teme, que es la libertad de su hija, su independencia, y ese conflicto me resultó muy interesante». Ariel es un personaje icónico en la alineación de princesas de Disney con algunas de las canciones más memorables del universo de Disney. Cuando se anunció por primera vez que 'La sirenita' recibiría el tratamiento de acción en vivo, muchos estaban nerviosos. Haría falta alguien especial para revivir a Ariel, afortunadamente Halle Bailey estaba más que preparada para la tarea.

«Siento que Ariel me ha ayudado a encontrarme a mí misma. Me siento menos insegura y me gusta esta versión de mujer joven. He pasado cinco años de mi vida entregada al personaje, desde los 18, y ahora, a los 23, me identifico con ella. Creo que han sido unos años muy intensos que me han transformado como persona. He dejado de ser una adolescente para ser una mujer joven. Esos son también los temas de la película. A todos nos da miedo enfrentarnos a lo que nos asusta, pero si sentimos pasión por lo que nos gusta hay que dar ese paso. Ariel lo ha dado, y yo también. Creo que ella me ha enseñado mucho», explica la actriz.

¿Su reacción cuando supo que le habían dado el papel? «Llorar. No podía parar de llorar. Creo que habíamos celebrado el cumpleaños de mi hermana el día anterior y habíamos alquilado un Airbnb, volvíamos a casa, y mientras estaba cargando el coche, me llegó la llamada de Rob. Me puse a llorar histérica. Recuerdo que no respondí de inmediato, porque no contesto a teléfonos que no están en mi agenda, pero por suerte mi hermano me dijo: contesta, contesta. Y respondí, y era Rob diciendo que había conseguido el papel. Estuve llorando un día entero», afirma.

Y sobre las críticas en torno a que la actriz no se parece al personaje animado, Bailey dice sentirse «muy bien» por haber dado vida a la sirenita. «Es un honor que una joven negra pueda estar en esta posición e interpretar a una de las princesas favoritas de Disney. Ariel es mi princesa favorita y me siento muy orgullosa de representarla para esta generación. El mundo de hoy abraza la diversidad y creo que hay que recordar que todos somos diferentes unos de otros. Es importante conectar con otros seres humanos y la mejor forma de hacer es respetando las diferencias. Respetar el hecho de que eres diferente a mí. Esas cualidades están en esta película y eso la hace muy especial. Creo que nuestra Ariel es representativa del mundo en que vivimos hoy».