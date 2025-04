Las diez mejores películas de Steven Spielberg

El estreno de 'Los Fabelman', predestinada a arrasar en las taquillas de todo el mundo hace que el antaño denominado 'Rey Midas de Hollywood' este ... de máxima autoridad dispuesto a recuperar su cetro. Nada mejor que repasar sus 10 mejores títulos que se pueden encontrar en las plataformas.

Nacido en Ohio en 1948, mostró su pasión por el cine desde niño, realizando películas en súper 8 y 16 mm. Abandona su estudios y entra a trabajar en televisión, donde llega a trabajar como director de capítulos de diferentes series como 'Marcos Welby' o 'Audacia es el juego'. Precisamente el éxito de un telefilme, 'Duel' ('El diablo sobre ruedas') hace que en Europa se proyecte en la gran pantalla y propicia su salto a dirigir largometrajes para la gran pantalla.

Su primer largometraje como tal es 'Loca evasión' (1074), seguido un año después de 'Tiburón', un descomunal éxito de taquilla que le convierte en el 'enfant terrible de Hollywood' y en abanderado del nuevo cine de Hollywood de los 70. Cada estreno de una película de Spielberg se convierte en un éxito mundial ('En busca del Arta perdida', 'E.T., el extraterrestre', que es un icono de una generación...) y comienza a producir a otros directores como Robert Zemeckis, Joe Dante, Richard Donner, Clint Eastwood, Rob Marshall, Michael Bay, JJ Abrams o J.A. Bayona. Estas son las 10 mejores cintas de Spielberg como director:

10 Disponible en Prime Video y Movistar Plus+, y en alquiler en Rakuten TV, Amazon y Apple TV. 'Parque Jurásico' (1993)

Protagonizada por Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough y Bob Peck. Oscar al Mejor Sonido. La película que puso de moda a los dinosaurios, con un americano millonario está a punto de poner en marcha el que promete ser el mejor negocio del siglo; una isla centroamericana convertida en un inmenso y espectacular parque zoológico en el que se exhiben dinosaurios vivos. Es una adaptación de un famoso best seller de Michael Crichton en el que Steven Spielberg hizo un alarde de efectos especiales, creando todo tipo de dinosaurios por ordenador, pero de efectos sorprendentemente reales. Spielberg es un magnifico narrador y la película se beneficia de ello, con momentos de gran tensión junto a otros más plácidos y de enorme belleza.

El magnate John Hammond (Richard Attenborough) está a punto de abrir un parque temático en una isla próxima a Costa Rica, en la que ha creado toda una colonia de dinosaurios empleando la clonación genética. Con la última tecnología en el desarrollo de ADN, los científicos pueden clonar braquiosaurios, triceratops, velociraptores y un tiranosaurio rex, utilizando para ello la sangre fosilizada en ámbar contenida en insectos que los mordieron hace millones de años. Para convencer a sus inversores de la viabilidad del proyecto, Hammond necesitará el visto bueno del doctor Alan Grant (Sam Neill), de la doctora Ellie Sattler (Laura Dern y del doctor Ian Malcolm (Jeff Goldblum), a los que lleva a la isla para que comprueben la viabilidad del proyecto antes de que el parque se abra al público. Al principio quedan muy sorprendidos de los resultados, pero las medidas de seguridad diseñadas para el parque no prevén el instinto de supervivencia de la madre naturaleza ni la codicia humana. Cuando un problemático empleado manipula el sofisticado sistema de seguridad los dinosaurios escapan, obligando a los visitantes a luchar por su supervivencia, ya que entre los animales que se han escapado hay verdaderos asesinos, como los velocirraptores, una especie de saurios de agilidad y agresividad increíbles.

Spielberg supo transmitir la amenaza que se cierne sobre los protagonistas atrapados en una isla dónde gran cantidad de animales prehistóricos, algunos muy peligrosos, han quedado en libertad, sin recurrir a la violencia gratuita. Un hermoso espectáculo familiar que tuvo varias secuelas, en las que Spielberg quedó solo como productor. Además, en 2013 la película se reestrenó adaptada al 3D.

9 Disponible en Filmin, y en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Amazon. 'Encuentros en la tercera fase' (1972)

Protagonizada por Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, Melinda Dillon y Bob Balaban. Oscar a la Mejor Fotografía. Steven Spielberg, que siempre había manifestado su entusiasmo por la ciencia-ficción, realiza, tras el gran éxito de 'Tiburón', esta película en donde, en contraste a lo que era habitual hasta el momento, presenta a unos extraterrestres amigables, en donde lo que prevalece es la incógnita antes que el terror a lo desconocido, marcando un posible primer contacto en tercera fase, es decir con contacto entre humos y alienígenas.

En un campo de México aparecen varias avionetas que fueron dadas por desaparecidas en 1945. En el centro de control aéreo de Indianápolis varios aviones acusan la presencia de un objeto brillante que se les acerca. Hay cortes en el fluido de energía eléctrica. Roy Neary (Richard Dreyfuss), un joven técnico, es encargado de arreglar uno de los sectores. En la carretera es alcanzado por un gran fulgor que le deja atónito. En casa de Jilliam (Melinda Dillon), algo llama la atención de su hijo, el pequeño Bill (Warren J. Kemmerling) y sale de casa. Su madre lo encuentra en la autopista a punto de ser atropellado y ambos observan unas luces que se acercan en el horizonte. Roy vuelve a casa e intenta hacer comprender a su familia lo que ha visto, pero creen que lo ha soñado. Desde ese día no parece el mismo y está obsesionado por algo de forma cónica. Una noche Jillian ve con terror que una luz, llena de fuerza, intenta entrar en su casa. Bill está contento y escapa de las manos de su madre. Cuando lo busca, el niño ha desaparecido. Las gentes oyen una extraña música. Un investigador y científico francés, Claude Lacombe (François Truffaut), estudia los sonidos, identificándolos con el lenguaje armónico de los sordos. Se trata de unas coordenadas que indican un lugar, una montaña del desierto de Sonora llamada Diablo. Al ver la montaña en televisión, tanto Roy como Jillian comprenden que deben ir allí. Cerca de la montaña son detenidos por el ejército. Se conocen y escapan juntos. Cuando un ovni desciende, majestuoso, ante ellos Jillian encuentra a Bill y Roy decide irse con ellos.

Con una hermosísima banda sonora de John Williams, con Richard Dreyfuss convertido en una especie de alter ego del propio Spielberg y con el director francés François Truffaut interpretado a un experto científico galo, la película es ya un clásico del cine fantástico.

Hanks y Streep en 'Los archos del Pentágono'.

8 Disponible en Netflix y Filmin, HBO Max y Movistar Plus+, y en alquiler en Apple TV. 'Los archivos del Pentágono' (2017)

Protagonizada por Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts y Bradley Whitford. Steven Spielberg firma una loa a la libertad de prensa, basada en hechos reales. Un thriller político que cuenta el enfrentamiento entre los periódicos New York Times y sobre todo el Washington Post, competidor del primero, con la administración de Richard Nixon, por la publicación de unos informes secretos sobre la Guerra del Vietnam que la Casa Blanca no quería que vieran la luz. Su publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión.

En junio de 1971, los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre unos documentos clasificados del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Washington Post, y su director Ben Bradlee (Tom Hanks) intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos forman un improbable equipo y deciden tomar la audaz decisión de apoyar a The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda... Los documentos del Post recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. Su publicación generó un enorme debate sobre la libertad de expresión y acabó en una dura batalla legal ante el Tribunal Supremo.

Spielberg combina el trabajo de editores y redactores del Post con el de su propietaria, en el momento en que la empresa salía a bolsa y a los accionistas, sobre todo grandes bancos, que no quieren se propietarios de un periódico enfrentado a la administración Nixon. La película está narrada con una enorme precisión y resulta imprescindible para periodistas pero sobre todo para propietarios de periódicos, que prefieren sacrificar la calidad a tener una redacción competente. La película se puede ver como una precuela de 'Todos los hombres del presidente'.

7 Disponible en alquiler en Rakuten TV, Apple TV, Amazon y Movistar Plus+ 'Indiana Jones y el templo maldito' (1984)

Protagonizada por Harrison Ford, Kate Capshaw, Ke Huy Quan, Roshan Seth y Philip Stone. Oscar a los Mejores efectos especiales. El segundo de los capítulos que conforman las aventuras del intrépido arqueólogo Indiana Jones, incluye un fulgurante arranque que rinde homenaje a las famosas coreografías de Busby Berkeley, si bien la película va tomando un semblante más sombrío a medida que sus protagonistas, el aventurero Indiana, una cantante de cabaret y un niño oriental, casi una familia, se adentran en el interior de una secta dedicada a secuestrar niños que, en algunos casos, son objeto de sacrificios rituales.

Año 1935. Metido en una loca pelea dentro del Club Obi-Wan en Shanghai, en el que está actuando la cantante americana Willie Scout (Kate Capshaw), mientras se está estableciendo un tráfico de diamantes, el aventurero arqueólogo Indiana Jones (Harrison Ford) deberá escapar de los mafiosos del lugar junto a Willie y al pequeño Short Round (Ke Huy Quan) de 11 años de edad. Los tres logran introducirse en un avión, que resulta ser propiedad de Lao Che (Roy Chiao), el jefe de la mafia, cosa que desconocen. En el aire, el piloto vacía el depósito de gasolina y se tira en paracaídas. Indiana, Willie y Short Round, con el avión sin control y a punto de estrellarse, usan una balsa salvavidas como paracaídas para escapar y aterrizar en un lejano río indio. Un nativo Shaman (D.R. Nanayakkara) les explica que la aldea ha sido víctima de un maleficio desde que la piedra sagrada Sankara fuera robada por el Maharajá de Pankot (Raj Singh). Le suplica a Indiana que ayude a la aldea y a sus niños, quienes desaparecieron durante la noche. Juntos, Indiana, el audaz Short Round y la infeliz Willie viajan en elefante al Palacio de Pankot, donde se encuentran cara a cara con el siniestro Maharajá, un niño de 13 años. Después de un extraño banquete, Indiana, Willie y Short Round descubren, inesperadamente, un pasadizo escondido que lleva a las mismas entrañas del Palacio. Mientras bajan por el mortífero camino, el trío acaba encontrándose en las profundidades del sofocante y subterráneo Templo Maldito, regentado por el diabólico Mola Ram (Amrish Puri), el Sumo Sacerdote de un culto secreto y terrorífico llamado Thunggee. Sus malvados seguidores, expertos en sacrificios humanos, protegen tres piedras brillantes que, según la leyenda, confieren poderes sobrenaturales a quien las posea. Capturados por guardianes Thuggee, Indy, Short Round y Willie descubren que los residentes del Palacio Pankot y el culto Thuggee están unidos de alguna manera terrorífica que augura la muerte casi segura de la aldea y sus niños.

Otra extraordinaria aventura dotada de secuencias antológicas, como esa persecución en vagoneta por el interior de un templo-mina subterráneo, esta primera secuela de 'En busca del arca perdida' consta de un ritmo endiablado, bastante sentido del humor y todo el carisma que Harrison Ford le ha dado siempre al personaje.

6 Disponible en alquiler en Apple TV, Movistar plus+, Rakuten TV y Amazon. 'El color púrpura' (1985)

Protagonizada por Danny Glover, Whoopi Goldberg, Margaret Avery, Oprah Winfrey y Willard E. Pugh. Adaptación de una novela de Alice Walker que ilustra la vida de una muchacha negra desde 1909 hasta 1937 en el estado de Georgia con la que Steven Spielberg se lanzó de cabeza al melodrama y que dio a conocer en todo el mundo a Whoopi Goldberg, que posteriormente apostaría por las comedias. Celie (Whoopi Goldberg) es una ignorante niña de raza negra de 14 años, en la América rural del sur de los EE UU, abrumada por la vergüenza de haber sido violada por quien cree que es su padre, con el que ha tenido dos hijos. La joven es separada de sus hijos y ofrecida a Albert (Danny Glover), un rudo e inhumano viudo que tiene cuatro hijos, que somete su existencia a un infierno, que la maltrata continuamente y al que Celie llama Señor. Celie se retrae y comparte su desgracia sólo con Dios hasta la llegada de su hermana Nettie (Akosua Buisa) que se queda a vivir con ellos. Celie tiene una obsesión: aprender a leer, y Nettie la ayudará a escondidas de Albert. Pero Albert, tras las negativas de Nettie de mantener relaciones sexuales con él, la echa de casa y priva a Celie de la compañía de su hermana, la única persona en el mundo a quien quiere. A parir de ese momento, la evasión de Celie son las cartas que escribe a su hermana, pero de la que no recibe contestación alguna porque Albert le esconde las cartas que llegan. Pero la dramática existencia de Celie cambiará cuando entre en su vida la amante de Albert, una extraordinaria mujer llamada Shug Avery (Margaret Avery). Shug entra en la vida de Celie, y comienza a despertar en ella nuevos sentimientos que siempre tuvo ocultos. Es entonces cuando Celie recibe de manos de Shug las cartas atrasadas de su hermana, que Albert retenía desde hacia años. A lo largo de treinta años ambas mantienen el recuerdo y la esperanza de reencontrarse y vuelcan sus sentimientos en unas cartas conmovedoras.

5 Disponible en alquiler en Rakuten TV, Movistar Plus+, Amazon y Apple TV. 'Salvar al soldado Ryan' (1998)

Protagonizada por Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Adam Goldberg, Vin Diesel y Matt Damon. Oscar al Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejores Efectos de Sonido. Impresionante película bélica que es la tercera incursión de Steven Spielberg en el drama de la Segunda Guerra Mundial, tras 'El imperio del sol' y 'La lista de Schindler'. La película cuenta con una minuciosidad extrema. Por ejemplo, solo para los disparos, se emplearon los sonidos auténticos de los silbidos de las balas de las cientos de armas utilizadas, por lo que no fue extraño que se llevase el Oscar a los efectos de sonido.

6 de junio de 1944. El día D. Un grupo de soldados norteamericanos desembarca en las costas de Normandía llenos de esperanza, ajenos a la magnitud de la batalla que les espera. Cuando las fuerzas aliadas comienzan a hacerse fuertes, el capitán John Miller (Tom Hanks) recibe la orden de internarse con sus hombres detrás de las líneas enemigas con una misión: rescatar al soldado James Ryan /Matt Damon). Se trata del más joven y único superviviente de cuatro hermanos: los otros tres han muerto con pocos días de diferencia. Ryan es un soldado que fue lanzado en paracaídas tras las líneas alemanas y del que se desconoce su localización exacta y si está vivo o muerto. A medida que la patrulla se va internando en territorio enemigo, comienza a cuestionar las órdenes de Miller: ¿Qué tiene el soldado Ryan que hace que valga la pena arriesgar la vida de los ocho miembros de la patrulla por la suya? En medio de la locura de la guerra, los soldados tratarán de cumplir su misión, rastreando los lugares donde puede estar James Ryan y encontrar algo de lógica y cordura en medio del absurdo horror que están presenciando.

Spielberg propone un complejo relato antimilitarista sobre la honestidad, el valor y la dignidad humana, mostrando un ejemplo de decencia en medio del infierno donde se pierde la inocencia ante la guerra. Tres horas de cine en estado puro.

4 Disponible en alquiler en Amazon, Rakuten TV y Apple TV. 'En busca del arca perdida' (1981)

Protagonizada por Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey y John Rhys-Davies. Oscar al Mejor Montaje, al Mejor Sonido, a los Mejores Efectos Visuales y a la Mejor Dirección Artística. Un espectáculo cinematográfico en toda su dimensión, capaz de conjuntar un ritmo narrativo propio de la gran época del cine de aventuras con una adecuación al lenguaje actual, sin observar pérdida de significado alguna. La dirección de Steven Spielberg estuvo aquí más fina que nunca, proporcionando a Harrison Ford uno de sus mejores vehículos de lucimiento en su personaje del famoso arqueólogo, que ha de enfrentarse a los nazis para evitar que éstos consigan la mítica Arca de la Alianza hebrea.

Año 1936. Mientras que el Tercer Reich continua sembrando el pánico, Adolf Hitler se empeña en que se encuentre el Arca de la Alianza, donde descansan los Diez Mandamientos, cuyos poderes sobrenaturales, según la leyenda, pueden arrasar a ejércitos enteros. El gobierno de los Estados Unidos quiere encontrar el Arca antes que Hitler, y el Servicio de Inteligencia se dirige al Dr. Indiana Jones (Harrison Ford), profesor de arqueología en el colegio New England. El asediado Indiana acababa de regresar de una expedición fallida en busca de un ídolo sagrado en la selva de Sudamérica. Designado por el gobierno de los Estados Unidos, Indiana viaja a Patan, Nepal, donde se reencuentra con la guapa y audaz Marion Ravenwood (Karen Allen), quien todavía está resentida por la historia de amor que mantuvieron. A regañadientes se asocia con Indiana para luchar contra los nazis, quienes le siguen el rastro. Huyen de los malvados nazis, llevándose con ellos un medallón precioso que pertenece a Marion, camino de El Cairo donde Marion se convierte aparentemente en la víctima de un atentado contra la vida de Indiana. Perseguidos sin descanso por los secuaces de Hitler, Indy descubre que su pesadilla, el ladrón de tumbas francés doctor Rene Belloq (Paul Freeman), ha sido contratado por los nazis para dirigir su conquista del Arca. Indiana, atrevidamente, se infiltra con un enorme equipo de excavación en una carrera contra el tiempo para descubrir el Pozo de las Almas, donde yace el Arca sin ser molestada durante siglos. Pasmado al describir que Marion sigue con vida, unen fuerzas junto a su amigo Sallah (John Rhys-Davies) para recuperar el Arca. Pero ésta les es brutalmente arrebatada por Belloq y los nazis. Planean un ritual secreto para destapar el contenido del Arca. A pesar de escaparse audazmente de una tumba subterránea, Indiana y Marion se ven forzados a tomar parte en la ceremonia. Atados a una estaca, Indy le suplica a Marion que no mire al Arca mientras ésta despide un violento y misterioso rayo de luz.

Una película que ha hecho historia, inicio de una saga sobre el personaje (a ésta siguieron «Indiana Jones y el templo maldito», «Indiana Jones y la última cruzada» y una tardía «Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal», a la que seguirá 'Indiana Jones y el dial del destino, que se estrenará a finales de junio con dirección de James Mangold), que bebe de las mejores esencias del género. Cine de aventuras en estado puro, combinando acción y humor.

3 Disponible en Prime Video y Filmin, y en alquiler en Rakuten TV, Apple y Amazon. 'E.T. el extraterrestre' (1982)

Protagonizada por Henry Thomas, Dee Wallace, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Peter Coyote y C. Thomas Howell. Oscar a la Mejor Música, al Mejor Sonido, a los Mejores Efectos de Sonido y a los Mejores Efectos Visuales. La película más popular de e Steven Spielberg que combina fantasía, humor, drama e historia familiar. La película descubrió a un grupo de actores jóvenes, como Henry Thomas o Drew Barrymore, hoy ya grandes nombres del cine. La película significó una respuesta de Spielberg al cine fantástico de la época en que se presentaba a los alienígenas como seres agresivos y terroríficos.

Durante una plácida noche californiana, una nave extraterrestre se posa en un bosque y del interior descienden sus ocupantes para explorar la zona y recoger muestras. Su llegada no ha pasado inadvertida para los habitantes del lugar, por lo que se acerca un grupo de gente. Esto provoca la huida rápida y desorganizada de las criaturas; con las prisas una de estas se queda en tierra. Solo y asustado, el extraterrestre se refugia en el garaje de una casa de los alrededores, habitada por una madre, recientemente separada y sus tres hijos. El mediano, Elliot (Henry Thomas), descubre la presencia del extraterrestre y, con paciencia, logra su confianza y amistad. Al principio lo ocultará del resto de su familia, pero cuando su amistad ya se ha afianzado, hace partícipes a sus hermanos del gran secreto. Estos se quedan asombrados de su inteligencia y sus poderes.

Desde este momento, comparten travesuras y juegos mientras E.T. aprende rápidamente a comunicarse con sus nuevos amigos. Elliot descubre que algo extraño le une a E.T., que le hace partícipe de sus vivencias, lo que provoca alguna situación divertida en el colegio. La ciudad está inquieta ante la posible presencia del extraterrestre y E.T. convence a sus amigos de la necesitad que tiene de comunicarse con sus compañeros e inventan un complicado artilugio telefónico para que regresen a buscarle. Entre todos preparan las maniobras para alejarle de la casa sin levantar sospechas. Finalmente aprovechan la noche de Halloween para abandonar, disfrazados, la ciudad y adentrarse en el bosque, para que E.T. pueda efectuar su llamada de auxilio. Sin embargo E.T. cae enfermo arrastrando a Elliot en su enfermedad.

Película icónica y generacional donde el diseño de E.T. correspondió al gran artista italiano Carlo Rambaldi, convirtiéndose pronto en un icono, como también muchas de las frases del filme: «Teléfono, mi casa» fue la más repetida de 1982. Con los años, Spielberg cambió digitalmente las armas que llevaban los perseguidores del pequeño extraterrestre por un manojo de llaves. Los que conserven en VHS o DVD aquella primera versión, tienen un tesoro en sus manos.

Cartel de 'Tiburón'.

2 Disponible en Prime Video, Netflix, Filmin y Movistar Plus+, y en alquiler en Rakuten TV, Apple TV y Amazon 'Tiburón' (1975)

Protagonizada por Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss y Lorraine Gary. Oscar a la Mejor Música, al Mejor Sonido y al Mejor Montaje. Steven Spielberg adaptó aquí la más famosa novela de Peter Benchley, el retrato de una tranquila ciudad de una isla costera que, de repente, se ve alterada por los ataques de un enorme y sanguinario tiburón blanco. Spielberg hizo gala de su extraordinaria capacidad narrativa, combinando con habilidad la creación de un inquietante suspense y la descripción de personajes.

En una plácida noche de verano un grupo de jóvenes se reúne en una playa de una isla del Este de los Estados Unidos para cantar, fumar y hacer el amor. Tom Cassidy (Jonathan Filley) y Chrissie Watkins (Susan Backlinie) se intercambian cómplices miradas y se separan del grupo para bañarse desnudos a la luz de la luna. Chrissie se mete en el agua, pero Tom se queda dormido sobre la arena. Nadando, Chrissie nota un roce creyendo que es Tom que la ha seguido momentos antes de ser devorada por una criatura marina a la que ni siquiera ha visto. A la mañana siguiente, Martin Brody (Roy Scheider), el jefe de policía de Amity Island recibe una llamada del oficial Lenny Hendricks (Jeffrey C. Kramer) comunicándole la desaparición de la joven. Pronto aparece el cuerpo mutilado de la joven. El informe médico confirma que ha sido atacada por un tiburón. Brody no lo duda un segundo y prohíbe el baño en la playa de Amity, decisión que le enfrenta al alcalde Larry Vaughn (Murray Hamilton) al frente de un grupo de inversores interesados en el potencial turístico de la isla.

Con la celebración del 4 de julio esperan la llegada de miles de veraneantes, por lo que Vaughn obliga al médico a cambiar el certificado de defunción de Chrissie indicando que el cuerpo ha sido mutilado por una embarcación, y amenaza a Brody con sustituirlo si prosigue con el cierre de las playas. Mientras cientos de bañistas llegan a las playas, Brody, un neoyorquino peleado con el mar y los barcos, acude a la playa con la vana esperanza de que los ataques del tiburón no se repitan. El primer signo de alarma es la silenciosa desaparición del perro de un joven. A los pocos minutos ataca a un niño que, en su colchoneta hinchable se había alejado varios metros de la orilla. Esta vez las autoridades no tienen otra opción que afrontar la realidad, ya que la señora Kintcher (Lee Fierro), madre del niño ha ofrecido una sustanciosa recompensa a quién acabe con el tiburón. Quint (Robert Shaw), un viejo lobo de mar, se ofrece para acabar con el tiburón a cambio de una cantidad que el consejo de la ciudad considera desorbitada, por lo que la captura queda en manos de ambiciosos voluntarios. Se produce una avalancha de pescadores empeñados en dar caza al tiburón a cambio de 3000 dólares, entre ellos Matt Hooper (Richard Dreyfuss), un biólogo marino especialista en tiburones. Tras entrevistarse con Brody, analiza los restos de Chrissie certificando que la muerte la ha producido un tiburón de grandes dimensiones. Los cazarrecompensas no tardan en capturar a un escualo que las autoridades no dudan en reconocer como el causante de las muertes, pero Hooper no está de acuerdo porque el diámetro de su boca no coincide con el de las dentelladas dejadas en el cuerpo de Chrissie. El alcalde, ansioso por abrir de nuevo las playas, se niega a que se abra el estómago del animal para comprobar que contiene los restos de las personas a las que ha atacado.

A la reapertura de las playas no tarda en suceder un nuevo ataque del tiburón. Hooper opina que el escualo no se moverá de la costa mientras siga encontrando alimento, por lo que no queda otra alternativa que salir en su busca, siendo Quint la única persona que puede ayudar. Al día siguiente, a bordo de la barcaza Orca, Quint, Brody y Hooper se adentran en el mar con la voluntad de capturar al tiburón. La experiencia de Quint con los tiburones les hace suponer que se encuentran frente a un tiburón blanco de gran tamaño para el que no sirven los tradicionales métodos de pesca y captura. El desconocimiento de Brody en temas marítimos aconseja que sea él quién lance al mar la carnaza para atraer a la bestia. Pronto el tiburón aparece ante ellos. Su tamaño supera los ocho metros y su peso las tres toneladas.

Spielberg hizo gala aquí de su extraordinaria capacidad narrativa, combinando con habilidad la creación de un inquietante suspense y la descripción de personajes. Fue una película que marcó una época, revitalizando el género y dando lugar a todo tipo de secuelas e imitaciones. Contó con una extraordinaria partitura de John Williams, que se convertiría en su músico de cabecera.

1 Disponible en alquiler en Filmin, Prime Video, Amazon, Apple+ y Movistar Plus+ 'La lista de Schindler' (1993)

Protagonizada por Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes y Caroline Goodall. Basada en un hecho rel es la película más dramática de Spielberg, galardonada con siete Oscar: Premio a la Mejor Película, al Mejor Director, al Mejor Guion Adaptado, a la Mejor Fotografía, a la Mejor Música, a la Mejor Dirección Artística y al Mejor Montaje. Una película muy emotiva y dramática, con imágenes desgarradoras (como las del campo de concentración), en dónde Spielberg pone lo mejor de si mismo. Rodada en blanco y negro, salvo el inicio y el final, Spielberg, famoso por dirigir un tipo de cine más comercial, realizó con esta película una obra magistral recordando este horrible genocidio a todas las generaciones que no vivieron La Segunda Guerra Mundial.

Oskar Schindler (Liam Neeson), un empresario alemán de gran talento para las relaciones públicas, busca ganarse la simpatía de los nazis de cara a su beneficio personal. Después de la invasión de Polonia por los alemanes en 1939, Schindler consigue, gracias a sus relaciones con los altos jerarcas nazis, la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prosperar rápidamente, gracias sobre todo a su gerente Itzhak Stern (Ben Kingsley), también judío. Pero conforme la guerra avanza, Schindler y Stern comienzan ser conscientes de que a los judíos que contratan, los salvan de una muerte casi segura en el temible campo de concentración de Plaszow, que lidera el Comandante nazi Amon Goeth (Ralph Fiennes), un hombre cruel que disfruta ejecutando judíos.

Conviene destacar la magnífica labor de técnicos como el operador Janusz Kaminski, cuya iluminación refleja toda la angustia y degradación moral que requiere la historia, el compositor John Williams, autor de una bellísima partitura que concede un gran protagonismo al violín de Otzhak Perlman, y el montador Michael Kahn, responsable del admirable ritmo interno de esta narración que supera las tres horas. Una película que reconcilia al espectador con el buen cine.