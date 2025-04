Denzel Washington se despide del protector Robert McCall con 'Equalizer 3'

Las películas de la saga 'Equalizer' ('El protector' en España) presentan a Denzel Washington (Mount Vernon, Nueva York, 68 años) como un marine estadounidense retirado ... y exoficial de la inteligencia militar (DIA), cuyo deseo de ayudar a los oprimidos le lleva a misiones más que peligrosas. «Este tercer capítulo era un asunto pendiente del personaje», reveló el actor al presentar el filme en CinemaCon 2023, meses antes de la huelga de actores que ha paralizado Hollywood y que le ha impedido hacer una promoción en condiciones de la película que llegó este viernes a las pantallas españolas.

«McCall es un personaje al que adora todo el mundo, desde los porteros de mi edificio en Nueva York hasta mis hijos. A menudo, debo contestar preguntas sobre 'Equalizer', cuando nadie me pregunta por las películas que van a los Oscar», bromea el legendario actor, que encarna por tercera y última vez a McCall a las órdenes de Antoine Fuqua. «Uno de los motivos por el que la gente se siente tan atraída por el personaje es porque puede lograr algo que nosotros no podemos conseguir. Es el 'igualador'. Sabe cómo vengarse de aquellos que quebrantan la ley hacer justicia, y creo que soy el actor adecuado para este trabajo», se ufana el actor.

'Equalizer 3' mantiene una trama similar a la de sus predecesores; con McCall batallando por reconciliar su oscuro pasado como asesino del gobierno con el consuelo de servir a la justicia. Disfrutando de una vida tranquila en el sur de Italia, descubre que sus nuevos aliados están bajo el control de los jefes de la mafia local. McCall decide proteger a sus amigos enfrentándose a un peligroso cartel.

A pesar de lo divertido que ha sido para el actor trabajar con Fuqua por quinta vez y con la actriz Dakota Fanning por segunda vez en 18 años, Washington está convencido de que no volverá a interpretar a Robert McCall. «Esta entrega es la última para mí. Puede que no sea el final del personaje y que hagan otra película, pero yo no estaré. Nada me convencería para volver a encarnarlo. Sé que no hay que decir nunca, pero estoy convencido», asegura el actor.

Fuqua y Washington nunca pensaron en las películas «como una franquicia». Abordaron cada proyecto como una entidad propia e independiente. «No había conexión entre las películas. Nos reuníamos para hablar de cada entrega en concreto. Nunca pensamos en una franquicia. Son una saga, sí, pero también historias en sí mismas», explica el cineasta.

Adaptación cinematográfica de la homónima serie de televisión de los años 80 del mismo nombre, la primera entrega, 'El protector', se estrenó en 2014 y recaudó 192 millones de dólares en todo el mundo. La secuela, estrenada en 2018, consiguió 190 millones de dólares. También se ha readaptado recientemente como serie televisiva protagonizada por Queen Latifah.

La feliz colaboración de Fuqua y Washington comenzó con la magnífica 'Día de entrenamiento' (Training Day', 2001), que dio el Oscar al actor. Luego conjugaron las saga 'Equalizer' y el remake de 'Los siete magníficos' (2016). Y pudo haber una más, ya que estaba previsto que Fuqua dirigiera 'American Gangster' con Denzel Washington y Benicio del Toro como protagonistas, pero Universal Pictures detuvo la producción un mes antes de iniciar el rodaje por problemas de presupuesto.

Carrera ejemplar

A punto de cumplir 69 años, Washington no para de trabajar y rueda ya su próximo proyecto: la secuela de 'Gladiator', de Ridley Scott, ganadora del Oscar a la mejor película. «Estoy en pleno rodaje. Cada día debo ir al gimnasio a levantar pesas, entrenar y prepararme», confiesa uno de los actores más queridos de Hollywood, como lo fue Sidney Poitier (1927-2022), el modelo que ha guiado a Washington. En su coherente y exitosa carrera en Hollywood, suma diez nominaciones al Oscar y dos estatuillas por 'Tiempos de gloria' (actor secundario) y 'Día de entrenamiento' (protagonista).

Presumiendo de sus arriesgadas decisiones, reconoce que no es infalible y recuerda con cierta amargura tres malas decisiones, tres noes que, de haber dicho «sí», hubieran llevado su filmografía por otro camino. «Creo que 'Michael Clayton' fue el mejor material que he leído en mi carrera, pero me puso nervioso trabajar con un director novel como Tony Gilroy. Reconozco que me equivoqué. En cuanto a 'Seven', sólo puedo decir que cuando vi en los cines el trabajo de David Fincher, la frustración se apoderó de mí. También rechacé 'La chaqueta metálica'. Me dijeron que Kubrick no me enviaría el guión, que nunca lo hacía. «Entonces, ¿cómo queréis que la haga? contesté», concluye el actor.