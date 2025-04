'As bestas' y 'Modelo 77' se disputarán los Goyas

Oskar Belategui Madrid Jueves, 1 de diciembre 2022, 11:53 | Actualizado 16:24h. Comenta Compartir

Todo hace prever que los Goya de este año serán cosa de dos. 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, con 17 nominaciones, y 'Modelo 77', de Alberto Rodríguez, con 16, parten como favoritas en la 37 edición de los Premios de la Academia de Cine, que se entregarán el 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla en una ceremonia que presentarán los actores Clara Lago y Antonio de la Torre. Ambos largometrajes se disputarán la estatuilla a mejor película con 'Cinco lobitos', 'La Maternal' y 'Alcarràs'.

Estrenada el pasado 11 de noviembre en los cines y con más de 300.000 espectadores, 'As bestas' se inspira en un crimen real acaecido en la Galicia interior. Una pareja de franceses que sueña con construir su Arcadia ecológica se enfrenta a sus vecinos, que ve en los parques eólicos la solución a una vida de esfuerzo entregada a la ganadería y al campo. Este western rural que habla de xenofobia, amor a la tierra y ecologismo es un soberbio ejercicio de tensión que compite en las principales categorías de los Goya: película, dirección y guion, escrito por Sorogoyen junto a Isabel Peña. Todos sus actores también aspiran a estatuilla en diferentes categorías: Denis Ménochet, Marina Foïs, Marie Colomb y los extraordinarios Luis Zahera y Diego Anido, dando vida a la pareja de hermanos que hace la vida imposible a los protagonistas.

Por su parte, las 16 nominaciones a 'Modelo 77' vienen a compensar la tibia carrera comercial en salas que tuvo la cinta de Alberto Rodríguez, que inauguró el Festival de San Sebastián. El director de 'La isla mínima' regresa a la Transición para contarnos cómo se vivió ese turbulento período histórico desde el interior de las cárceles españolas. Miguel Herrán y Javier Gutiérrez, nominados ambos como actores protagonistas, encarnan a dos reclusos que tomarán conciencia política gracias a un colectivo que reclama para los presos comunes los mismos beneficios de los que disfrutan los presos políticos, para quienes se promulgó una ley de amnistía.

Ampliar Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, nominados como actores protagonistas por 'Modelo 77'.

Blanca Portillo y Nora Navas, actrices galardonadas el año pasado, realizaron la lectura de las nominaciones en una sede de la Academia a rebosar. Por primera vez, las 28 categorías de los galardones cuentan con cinco y hasta seis nominaciones. En el apartado de dirección hay dos mujeres y tres hombres: Carla Simón ('Alcarràs), Pilar Palomero ('La Maternal'), Rodrigo Sorogoyen ('As bestas'), Carlos Vermut ('Mantícora') y Alberto Rodríguez ('Modelo 77'). En la categoría de dirección novel encontramos hasta tres realizadoras, la mejor prueba de un año extraordinario en el que una nueva generación de mujeres se ha puesto tras la cámara: Carlota Pereda por 'Cerdita', Alauda Ruiz de Azúa por 'Cinco lobitos', Elena López Riera por 'El agua', Juan Diego Botto por 'En los márgenes' y Mikel Gurrea por 'Suro'. Si sumamos ambas categorías obtenemos paridad: cinco directoras y cinco directoras.

'Cinco lobitos', ópera prima de la directora baracaldesa Alauda Ruiz de Azúa, y 'Alcarràs', segundo largometraje de Carla Simón, también aparecen como grandes triunfadoras del año con 11 nominaciones cada una de ellas. En los Goya no siempre gana la película con más candidaturas, así que no sería ninguna sorpresa que venciese 'Alcarràs', Oso de Oro en Berlín y elegida por los académicos para representar a España en los Oscar. O 'Cinco lobitos', el filme sorpresa de la temporada desde que se estrenó en la Berlinale y arrasó en el Festival de Málaga. La maternidad, la enfermedad y el peso de la herencia familiar son temas que Ruiz de Azúa aborda con verdad y sensibilidad a través de una madre primeriza que al vértigo de amamantar a su recién nacido tiene que sumar el cuidado de sus padres.

Ampliar Ramón Barea, nominado como actor de reparto por 'Cinco lobitos', y Alauda Ruiz de Azúa, nominada como directora novel, guionista y a la mejor película. Yvonne Iturgaiz

Todos los actores de 'Cinco lobitos' optan a premio: Laia Costa, Susi Sánchez, Mikel Bustamante y el veterano Ramón Barea, que a los 73 años disfruta de su primera nominación como actor de reparto por su papel de aitite superado por las circunstancias. «Celebramos cada nominación y nos sentimos privilegiados porque es un año especialmente complicado para elegir películas», se felicita Alauda Ruiz de Azúa, a la que su debut tras las cámaras solo le ha traido cosas buenas. «Es como un sueño, si fuera un guion parecería mentira, sin giros inesperados. A esta película le han pasado todas las cosas buenas que le podrían pasar».

'Cinco lobitos', la película española más vista estos días en Filmin, la plataforma de cine de autor, gustó primero a la crítica y después al publico. «En los coloquios y en las redes me he dado cuenta de que hay cosas que a veces no hablamos en las familias, aunque tengamos mucha necesidad de hacerlo», apunta la directora. «Crisis de pareja, de maternidad, las relaciones con nuestros padres... Hay una herida generacional y una necesidad de hablar que tenemos todos». La película se atreve a abordar un tema que hasta hace no mucho era tabú: la maternidad. «Se hablaba de manera secundaria de ello, estaba la madre loca y la madre abnegada. Ahora, de repente, abrazamos la diversidad, todo puede tener un punto de vista, y eso le ha pasado a la maternidad como tema».

A Alauda Ruiz de Azúa, que ya ha rodado por encargo para Netflix la comedia 'Eres tú' y escribe su segundo proyecto personal, le hace mucha ilusión la nominación a mejor intérprete de reparto para Ramón Barea, «un actor currante, valioso y comprometido con lo que hace, al que no le gustan mucho los focos y los saraos». Y la del montador Andrés Gil, amigo y compañero desde la escuela de cine. Los Goya este año, admite, reflejan la explosión de mujeres detrás de la cámara: «Algo ha venido para quedarse. Ya estamos tocando cierta normalidad, pero todavía queda caminito por andar. Debería estabilizarse de forma natural y orgánica».

Ampliar El equipo de 'As bestas' con Rodrigo Sorogoyen al frente en la Academia del Cine Español. Efe

A esta edición de los Goya optan un total de 165 películas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, cinco más que en la edición anterior. De ellas, 94 son de ficción, 63 documentales y 8 de animación. De esos 165 títulos, 50 son óperas primas. 'Cerdita', ópera prima de Carlota Pereda', y 'Los renglones torcidos de dios', de Oriol Paulo, lo más parecido a un éxito de taquilla para el cine español este año, aspiran a seis estatuillas. 'En los márgenes', el debú tras las cámaras de Juan Diego Botto, recibe cinco candidaturas, al igual que 'Irati', la cinta de aventuras y fantasía de Paul Urkijo. Con cuatro aparece lo nuevo de Carlos Vermut, 'Mantícora', todavía sin estrenar, y con tres 'La Maternal', segundo largo de Pilar Palomero que no ha tenido suerte en taquilla, 'La piedad', de Eduardo Casanova', y 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta.

LISTADO DE NOMINACIONES 37 EDICIÓN DE LOS GOYA

Mejor película

Alcarràs

As bestas

Cinco lobitos

La Maternal

Modelo 77

Mejor dirección

Carla Simón por Alcarràs

Rodrigo Sorogoyen por As bestas

Pilar Palomero por La Maternal

Carlos Vermut por Mantícora

Alberto Rodríguez por Modelo 77

Mejor dirección novel

Carlota Pereda por Cerdita

Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

Elena López Riera por El agua

Juan Diego Botto por En los márgenes

Mikel Gurrea por Suro

Mejor guion original

Arnau Vilaró; Carla Simón por Alcarràs

Isabel Peña; Rodrigo Sorogoyen por As bestas

Alauda Ruiz de Azúa por Cinco lobitos

Carlos Vermut por Mantícora

Alberto Rodríguez; Rafael Cobospor Modelo 77

Mejor guion adaptado

Carlota Pereda por Cerdita

Paul Urkijo Alijo por Irati

Guillem Clua; Oriol Paulo por Los renglones torcidos de Dios

David Muñoz; Félix Viscarret por No mires a los ojos

Fran Araújo; Isa Campo; Isaki Lacuesta por Un año, una noche

Mejor música original

Olivier Arson por As bestas

Aránzazu Calleja; Maite Arroitajauregi «Mursego» por Irati

Iván Palomares por Las niñas de cristal

Fernando Velázquez por Los renglones torcidos de Dios

Julio de la Rosa por Modelo 77

Mejor canción original

En los márgenes de Eduardo Cruz, María Rozalén por En los márgenes

Izena duena bada de Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi

«Mursego»,Paul Urkijo Alijo por Irati

Un paraíso en el sur de Paloma Peñarrubia Ruiz,Vanesa Benítez

Zamora por La vida chipén

Sintiéndolo mucho de Joaquín Sabina, Leiva por Sintiéndolo mucho

Batalla de Joseba Beristain por Unicorn Wars

Mejor actor protagonista

Denis Ménochet por As bestas

Luis Tosar por En los márgenes

Nacho Sánchez por Mantícora

Javier Gutiérrez por Modelo 77

Miguel Herrán por Modelo 77

Mejor actriz protagonista

Marina Foïs por As bestas

Laia Costa por Cinco lobitos

Anna Castillo por Girasoles silvestres

Bárbara Lennie por Los renglones torcidos de Dios

Vicky Luengo por Suro

Mejor actor de reparto

Diego Anido por As bestas

Luis Zahera por As bestas

Ramón Barea por Cinco lobitos

Fernando Tejero por Modelo 77

Jesús Carroza por Modelo 77

Mejor actriz de reparto

Marie Colomb por As bestas

Carmen Machi por Cerdita

Susi Sánchez por Cinco lobitos

Penélope Cruz por En los márgenes

Ángela Cervantes por La Maternal

Mejor actor revelación

Albert Bosch por Alcarràs

Jordi Pujol Dolcet por Alcarràs

Mikel Bustamante por Cinco lobitos

Christian Checa por En los márgenes

Telmo Irureta por La consagración de la primavera

Mejor actriz revelación

Anna Otín por Alcarràs

Laura Galán por Cerdita

Luna Pamies por El agua

Valèria Sorolla por La consagración de la primavera

Zoe Stein por Mantícora

Mejor dirección de producción

Elisa Sirvent por Alcarràs

Carmen Sánchez de la Vega por As bestas

Sara García por Cerdita

María José Díezpor Cinco lobitos

Manuela Ocón Aburto por Modelo 77

Mejor dirección de fotografía

Daniela Cajías por Alcarràs

Álex de Pablo por As bestas

Jon D. Domínguez por Cinco lobitos

Arnau Valls Colomer por Competencia oficial

Álex Catalán por Modelo 77

Mejor montaje

Ana Pfaff por Alcarràs

Alberto del Campo por As bestas

Andrés Gil por Cinco lobitos

José M. G. Moyano por Modelo 77

Fernando Franco; Sergi Díes por Un año, una noche

Mejor dirección de arte

Mónica Bernuy por Alcarràs

José Tirado por As bestas

Melanie Antón por La Piedad

Sylvia Steinbrecht por Los renglones torcidos de Dios

Pepe Domínguez del Olmo por Modelo 77

Mejor diseño de vestuario

Paola Torres por As bestas

Nerea Torrijos por Irati

Suevia Sampelayo por La Piedad

Alberto Valcárcel por Los renglones torcidos de Dios

Fernando García por Modelo 77

Cristina Rodríguez por Malnazidos

Mejor maquillaje y peluquería

Irene Pedrosa; Jesús Gil por As bestas

Paloma Lozano; Nacho Díaz por Cerdita

Sarai Rodríguez; Raquel González; Óscar del Monte por La Piedad

Montse Sanfeliu; Carolina Atxukarro; Pablo Perona por Los renglones

torcidos de Dios

Yolanda Piña; Félix Terrero por Modelo 77

Mejor sonido

Eva Valiño; Thomas Giorgi; Alejandro Castillo por Alcarràs

Aitor Berenguer; Fabiola Ordoyo; Yasmina Praderas por As bestas

Asier González; Eva de la Fuente López; Roberto Fernández por Cinco

lobitos

Daniel de Zayas; Miguel Huete; Pelayo Gutiérrez; Valeria Arcieri por

Modelo 77

Amanda Villavieja; Eva Valiño; Marc Orts; Alejandro Castillo por Un

año, una noche

Mejores efectos especiales

Mariano García Marty; Jordi Costa por 13 exorcismos

Óscar Abades; Ana Rubio por As bestas

Jon Serrano; David Heras por Irati

Lluís Rivera; Laura Pedro por Malnazidos

Esther Ballesteros; Ana Rubio por Modelo 77

Mejor película de animación

Black is Beltza II: Ainhoa

Inspector Sun y la maldición de la viuda negra

Los demonios de barro (Os demos de barro)

Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda

Unicorn Wars

Mejor película documental

A las mujeres de España. María Lejárraga

El sostre groc (El techo amarillo)

Labordeta, un hombre sin más

Oswald. El falsificador

Sintiéndolo mucho

Mejor película Iberoamericana

1976 de Manuela Martelli

Argentina, 1985 de Santiago Mitre

La jauría de Andrés Ramírez Pulido

Noche de fuego de Tatiana Huezo

Utama de Alejandro Loayza Grisi

Mejor película europea

Belfast de Kenneth Branagh

Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino

La peor persona del mundo de Joachim Trier

Las ilusiones perdidas de Xavier Giannoli

Un pequeño mundo de Laura Wandel

Mejor cortometraje de ficción

Arquitectura Emocional 1959 de León Siminiani

Chaval de Jaime Olías

Cuerdas de Estibaliz Urresola Solaguren

La entrega de Pedro Díaz

Sorda de Eva Libertad, Nuria Muñoz Ortín

Mejor cortometraje documental

Dancing with Rosa de Robert Muñoz Rupérez

La gàbia de Adán Aliaga

Maldita. A Love Song to Sarajevo de Amaia Remírez García, Raúl de

la Fuente

Memoria de Nerea Barros

Trazos del alma de Rafa Arroyo

Mejor cortometraje de animación

Amanece la noche más larga de Carlos Fernández de Vigo, Lorena Ares

Amarradas de Carmen Córdoba González

La Prima Cosa de Omar Al Abdul Razzak Martínez, Shira Ukrainitz

La primavera siempre vuelve de Alicia Núñez Puerto

Loop de Pablo Polledri