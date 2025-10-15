Posiblemente por falta de personal, medios o acumulación de trabajos, la concejalía de Medio Ambiente y Limpieza no ha podido desarrollar lo que hubiera sido ... totalmente justo en el porcentaje que a cada vivienda le pudiera corresponder en términos económicos por la recogida de basura basándose en miembros familiares y no en los metros cuadrados que tenga la vivienda, ya que una persona aunque viva sola, por circunstancias, en piso de 150 metros por lógica y por proporcionalidad debería generar una cuarta parte que una familia de cuatro miembros aunque estos vivan en piso de 80 metros.

Si la tasa de basura era incluida en el IBI comprenderán que este año la pagaremos por duplicado, debiendo enmendar la situación deduciendo el porcentaje que corresponda, si no en este ejercicio, tiempo tendrán para hacerlo en 2026. El malestar está servido y ya muchos ciudadanos, donde antes reciclaban para varios contenedores, ahora solo lo hacen para uno.

Y si a la mala gestión expuesta añadimos el abandono, sobre todo en las barriadas de la ciudad, de otros servicios y cumplimientos de ordenanzas municipales, llamémosle invasiones de aceras por veladores, expositores de alimentación, vayas publicitarias, patinetes eléctricos, heces caninas sin cumplimiento alguno, ignorado por los responsables de su ejecución, nos encontramos con un Consistorio ejecutivo que no piensa en su gente si no mantenerse en las poltronas.

Rectificar es de sabios y no se puede tener a miles de ciudadanos descontentos teniendo en su poder un voto para las próximas elecciones.