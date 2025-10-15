HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CARTAS AL DIRECTOR

Basura

Waldo Fernández

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00

Posiblemente por falta de personal, medios o acumulación de trabajos, la concejalía de Medio Ambiente y Limpieza no ha podido desarrollar lo que hubiera sido ... totalmente justo en el porcentaje que a cada vivienda le pudiera corresponder en términos económicos por la recogida de basura basándose en miembros familiares y no en los metros cuadrados que tenga la vivienda, ya que una persona aunque viva sola, por circunstancias, en piso de 150 metros por lógica y por proporcionalidad debería generar una cuarta parte que una familia de cuatro miembros aunque estos vivan en piso de 80 metros.

