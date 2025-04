Comenta Compartir

Estuve esperando hasta última hora por si alguien quería contar conmigo para hacer bulto en la visita de los Reyes a Extremadura. Pero en vista ... de que desde las Instituciones extremeñas no me llegó ninguna invitación y de la Casa Real tampoco, decidí escapar unos días del calor cacereño y disfrutar de mi paraíso particular, mi pueblo, ahí donde las aguas del río Miño se unen a las del Atlántico.

Es una broma, evidentemente, lo de la espera. Que los Reyes vayan a Yuste para la entrega de los prestigiosos Premios es magnífico, pero la máxima relación que tengo con la Institución es la de haber participado como ponente invitado en un Curso de Verano el pasado año. Muy escaso bagaje para que se me tenga en cuenta. ¿Que los Reyes inauguran la Exposición de las Edades del Hombre? Perfecto. Un gran reconocimiento para Plasencia y para Extremadura. Me alegra infinito su presencia y me entusiasma que la Exposición recale en Extremadura y que podamos dar a conocer una parte significativa de nuestro riquísimo patrimonio histórico artístico. Pero, ¿por qué van a invitar a un profesor de Historia del Arte de la UEx que hace casi catorce años que se ha jubilado? ¿Que los Reyes van a Las Hurdes? Me hace feliz, como feliz fui acompañando a los Reyes anteriores cuando era director general de Turismo. Y testigo fui de la sugerencia de Juan Carlos a Juan Carlos de transformar aquellas casi ruinosas instalaciones surgidas de otra visita regia en un extraordinario edificio hotelero. Edificio, la Hospedería Hurdes Reales, en cuya edificación y puesta en marcha tuve mucho que ver. No sé si los Reyes pernoctarán en Extremadura. Me parecería genial que lo hicieran. Y en ese lugar. Tal vez así podría conseguir que no se me echaran encima algunos miembros del jurado cuando propongo para un premio turístico las Hospederías de Extremadura.

