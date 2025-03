Una foto, otra época

Comenta Compartir

De nuevo una fotografía da pie para alzar esta columna, y se trata de una imagen antigua, de otra época, no sólo por el tiempo ... en que fue tomada, también porque lo que representa hoy no sería posible, y el lector que lea hasta el final quizá me dé la razón. Hace pocos días asistí en Cáceres a la presentación del libro, 'En defensa de la Transición. Memoria de un testigo afortunado', del periodista José Julián Barriga Bravo, primer director de los Servicios Informativos de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez; según él, la etapa más próspera que ha vivido este país en democracia.

Hay presentaciones que generan muchas expectativas y resultan decepcionantes; otras, que en principio no prometían interés alguno, sorprenden y, como en este caso, además consiguen que una se alegre de haber desafiado al frío en una noche invernal. De la magnífica conferencia de su autor, de su forma de exponer las ideas, de su humildad y sencillez, de su visión privilegiada como actor y espectador, me quedo con la instantánea en blanco y negro que presidió la presentación. En un momento de su exposición aclaró el porqué de aquella foto allí y lanzó al aire una pregunta a la que los asistentes habríamos respondido con un rotundo «No». En la imagen se ve a tres personas en un espacio cerrado, indeterminado, aunque los tres personajes sean la pista del lugar en cuestión, porque se trata, sin duda, del Congreso de los Diputados. Forman corro, se miran, charlan, se ven relajados, sonríen abiertamente, incluso al que se ve de perfil se le intuye la faz sonriente. Fuman, es fácil imaginar que han prendido los cigarros con el mismo mechero, puede que uno de ellos, más rápido, haya sido el primero en ofrecer su cajetilla a los otros. ¡Ah, qué tiempos! Se fumaba en espacios cerrados y públicos, más públicos que ninguno, y los tres empedernidos fumadores son Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo. Oponentes ideológicos y dialécticos dentro de la Cámara Baja, compañeros fuera. Ah, qué tiempos, dijo Barriga, cuya visión privilegiada de la Transición habrá quedado plasmada en este libro; digo habrá porque no lo he leído, pero después de escuchar su conferencia no albergo ninguna duda de que sus páginas son la prolongación de sus sabias palabras. Qué tiempos, cuando la discrepancia de partido no impedía echar un cigarrillo en buena compañía; hasta los antagonistas entonces tenían más humanidad que los compañeros hoy. Barriga, imperturbable ante los inoportunos móviles que sonaron hasta el hartazgo, preguntó si alguien podía imaginar a Sánchez, Feijóo y Díaz protagonizando hoy un momento como el de la foto, amistoso y de camaradería; no creo que a ninguno de los presentes la imaginación nos diera para tanto. Cuesta menos visualizar el coche volador presentado en el reciente MWC y que llegará, supongo, a los concesionarios, ¿a dónde si no?, en 2025, que imaginar a esos tres juntos. Ah, qué tiempos, gracias a la tecnología a partir del próximo año el coche nos elevará del garaje al cielo. ¿Cómo era aquello de ver un burro volando?

