Los colores del Danubio

Victoria Pelayo Rapado

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Decía Stendhal que el yo es un medio cómodo para viajar, lo pongo en práctica y lo corroboro al escribir desde la propia experiencia.

Las ... ciudades atravesadas por ríos son afortunadas, y si el río es poderoso, este se convierte en el centro alrededor del que todo gira. He viajado al corazón de Europa navegando por el río de los superlativos, el Danubio, que suele representarse como un anciano erguido y viril. El Danubio no es azul, sino que su abundante caudal transcurre entre marronáceo y verdoso; el color no importa cuando el río es ancho y de impetuoso torrente, siendo aprovechado de mil formas diferentes por las ciudades que baña, por eso el viajero enclaustrado en un autobús contempla con envidia la libertad de un vienés nadando en una barcaza-sauna anclada en el canal bajo un cielo gris.

