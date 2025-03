¡Biblioteca va!

Comenta Compartir

Confieso que tengo Facebook, no he caído en su esclavitud, tampoco me roba tiempo ni energía, por eso digo que tengo Facebook, él no me ... tiene a mí. A veces, hoy es el caso, da pie para esta columna. El otro día, y no es la primera vez, me encontré con la foto de un contenedor lleno de libros y enseguida pensé que eran los restos de una vida: un piso recién desmantelado por herederos impacientes y poco lectores. Desde hace tiempo me ronda la idea de adónde irán a parar las bibliotecas particulares, incluida la mía, cuando falten sus dueños lectores.

Hace años, de visita en casa de alguien muy querido, contemplaba su pequeña gran biblioteca bilingüe; fue la primera persona que me habló del futuro incierto de los libros. Hasta ese momento nunca lo había pensado, entonces yo era muy joven, y otros los asuntos que me inquietaban; no es que ahora me quite el sueño, no, pero cuando un nuevo libro entra en mi casa, una vez leído y acomodado en mis estanterías, pienso que para alguien en el futuro será un estorbo. Seguro que todos conocemos historias insólitas sobre el destino final de algunas bibliotecas. Yo conozco a quienes quieren controlarlo todo, incluso desde el más allá, y han decidido en vida a dónde irá a parar la suya; conozco a quien perdió una en el reparto de una casa y a quien perdió otra en un incendio; a quien embaló sus libros por una mudanza y tardó una década en desembalarlos; sé de una biblioteca que se llevó un ruso, quizá para practicar su español. Y, por último, conozco a quien compró una casa a los herederos de un cura con biblioteca, crucifijos y otros objetos santos incluidos. Volviendo a la foto que ha inspirado este artículo, creo que desprenderse de libros arrojándolos a un contenedor solo lo puede hacer quien no ha leído uno en su vida. Quien tira a la basura a Lemaitre, McEwan, Marías, O'Farrell o De Vigan con la misma indiferencia que si tirara la cáscara de un plátano o la monda de una naranja quizá sea por ignorancia; no lo digo yo, lo dice el dicho: la ignorancia es osada. Existen opciones provechosas y menos radicales para los desaprensivos como dejar un par de ejemplares delante de la puerta de cada vecino, o en el banco del parque más cercano, o donarlos a una escuela con recursos limitados, por ejemplo; o más fácil aún: regalarlos a la familia, a los amigos, conocidos, compañeros, amigos de amigos, amigos de compañeros… Quien tenga estos pensamientos, y cierta edad, es que tiene una pequeña biblioteca; alguien dijo que nunca había leído un libro, supongo que tampoco tenía; hay quienes queman después de leer y hay quienes los compran por tamaño, colores o metros, movidos solo por criterios ornamentales o decorativos: «Póngame dos metros rojos de Planeta». Por cierto, no conozco a nadie que no tenga un libro. En cualquier caso, un libro es algo valioso, no agua sucia que se arroja a la calle pero sin avisar, ¡agua va!

