La verdad sobre la tragedia de Melilla

Comenta Compartir

El primer informe del Defensor del Pueblo en su investigación sobre los acontecimientos en la valla del Melilla del 24 de junio en los que ... murieron decenas de inmigrantes ha concluido que Interior reaccionó con 470 expulsiones 'en caliente', masivas e ilegales, a la espera de poder despejar las circunstancias de los fallecimientos. El ministerio ha respondido negando que incumpliera las previsiones legales que preservan los derechos humanos en aquella avalancha violenta que acabó en una tragedia sin precedentes. La colisión de versiones entre ambas instituciones es tan notoria que no puede despacharse como si no se hubiera producido. Donde Marlaska cifró en 101 la deportación inmediata de los subsaharianos 'sin papeles', la oficina de Ángel Gabilondo los ha contabilizado en 470. La mera entidad de ese diferente cálculo invita a seguir perseverando en el esclarecimiento de lo que ocurrió ese día aciago en la frontera entre Marruecos y España. Una verdad que implica aclarar, por una parte, si la represión marroquí fue proporcionada o no, dado el dramático desenlace, ante la violencia del salto a la valla. Y, por otra, la actuación de Interior en la ejecución de las expulsiones derivada de los disturbios.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión