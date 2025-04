Dentro de unos días saldrá el CIS de Tezanos para decirnos que, tras el adelanto de las elecciones generales, el PSOE se recupera hasta lograr ... la mayoría absoluta y que Pedro Sánchez es el líder mejor valorado en una Unión Europea que espera su presidencia con ansiedad… ¿Qué si sigue Tezanos? ¿Y por qué se va a ir si, aunque nos cueste doce millones de euros, es un juguete de Pedro Sánchez? El pasado mes de abril Tezanos hizo público su enredo mensual, en el que aseguraba que el PSOE mantenía su posición, pero mejorando. El uno de ese mes, publiqué en este espacio: «El castigo del electorado llegará al último municipio, por la política errática de Pedro Sánchez, que lo mismo regala el Código Penal a los separatistas catalanes, que negocia con Bildu o entrega el Sáhara Occidental al dictador de Marruecos. Las consecuencias las pagará todo el PSOE, por su docilidad, mansedumbre y entreguismo». Y esto, que está escrito, se sabía sin sondeos, sin gastar un euro ni preguntar a nadie. Tezanos debería consultar a su vecino sobre lo que va a pasar el 23 de julio y se evitaría el bochorno, la carcajada y meter al CIS en la chistografía nacional.

El pasado domingo, hacia las cinco de la tarde llegaron a la Moncloa los primeros sondeos a pie de urna, que pintaban bastos para el PSOE, sobre todo en aquellas comunidades en las que los barones habían mostrado cercanía y complicidad con los disparates de un Gobierno desgobernado que, unos contra otros, todos a garrotazos. Y le dieron las diez y las once, las doce y la una con el roto confirmado. Pedro Sánchez no podía soportar la fiesta del Partido Popular, ni la crítica interior que avanzaba y le subía por las pantorrillas. Sacó el revólver, disparó y sopló el humo: ¡Elecciones!

Con un mínimo de sensatez, debería haberlas adelantado para hacerlas coincidir con las autonómicas y municipales, camuflando en ellas el estrepitoso fracaso de su desquiciada gestión, pero se reservó esa bala para que fueran sus lacayos los que comenzaran a pagar la factura. Y bien que la han pagado, solo hay que mirar el mapa de Extremadura, en el que gente buena y trabajadora se han visto desplazada por la idiocia de su secretario general. Ni siquiera tuvo la prudencia de dar un paso al lado para que no se le viera y jugó a ser candidato de todos los municipios, comunidades y cabildos, con la desvergüenza de usar el BOE y los fondos europeos como arma electoral.

¿Está muy meditado el adelanto de las elecciones generales? Me aseguran que no, que no era una opción y que fue el ego del de los pantalones pitillos y el «sálvese el que pueda» de su camarilla cercana, los que optaron por el decreto de disolución de las Cortes Generales. De madrugada la decisión estaba tomada, porque llegaron a la conclusión de que el estropicio crecería con el tiempo y que aguantar hasta diciembre con un PSOE sangrante por el descalabro, era agrandar la brecha por la que se va el electorado. Si ahora pueden bajar de 120 a 100 diputados, el óxido del verano y el descontrol de un Gobierno en desbandada, podría dejarlos en cifras próximas al medio centenar.

Creen que para el 23-J ya se habrán hecho visibles los pactos de PP y Vox en muchos ayuntamientos y comunidades y que esa es un arma arrojadiza, en plena campaña, contra el Partido Popular. ¡Quítate allá que me tiznas, dijo al cazo la sartén que pacta con terroristas, golpistas, separatistas… ¡Pólvora mojada! En la retina del electorado está impresa la imagen del que se va a ir sin decir una sola verdad. Ni siquiera en lo de agotar la legislatura.

Igual que adelanté en abril lo que iba a pasar en mayo, sé ahora lo que pasará en julio, pero, de momento, me lo reservo, por si me lo pregunta Tezanos.