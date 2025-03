Los tentáculos de la mina

En su afán por ganarse a la opinión pública cacereña para su proyecto minero de litio en Valdeflores la empresa Extremadura New Energies (ENE) ... ha puesto en marcha una estudiada estrategia que consiste en infiltrarse como colaboradora o como mecenas en todos los sectores de la sociedad. Ya lo ha hecho en el deporte con los patrocinios del Cáceres Basket y el Arroyo de voleibol femenino, en el comercio con el mercado navideño del parque Gloria Fuertes, en la cultura con el Festival de Cine Español, en la empresa con la Cámara de Comercio, en las minorías con un programa de formación para el colectivo gitano, y ahora también lo intenta con la Semana Santa mediante un acuerdo anunciado esta semana con el grupo Jóvenes Cofrades del que se ha apresurado a desmarcarse la Unión de Cofradías Penitenciales. La empresa no tiene ni mucho menos la intención de pararse ahí y ha avanzado la apertura de una convocatoria pública para que cualquier entidad o asociación de Cáceres pueda presentar iniciativas para que las financie la fundación que ha creado recientemente con ese fin.

Los directivos de ENE presentan esta campaña de mecenazgo como una manera de que la sociedad civil cacereña se empiece a beneficiar desde ya mismo de las ganancias que esperan que les reporte la mina, anticipándose a la futura creación de puestos de trabajo y a los impuestos que genere su actividad. Otros no lo ven así, sino más bien como un intento de comprar voluntades, o al menos silencios, y además por muy poco dinero ya que, a excepción de los 250.000 euros que le va a dar al equipo de baloncesto entre esta temporada y la próxima, el resto son cantidades pequeñas. Apenas nada comparado con el colosal volumen de negocio que obtendrá si consigue finalmente sacar adelante la mina y la planta de tratamiento de litio que lleva asociada.

No sé si la empresa conseguirá lo que busca con esta agresiva estrategia que, como atinadamente apuntaba estos días una compañera periodista en una conversación sobre el asunto, es una actitud que recuerda un poco a los conquistadores que les cambiaban a los indígenas su oro por baratijas y cuentas de vidrio. No en vano, al litio se le conoce como el nuevo oro blanco. Lo que sí está generando con su reparto de patrocinios es cierta polémica, desde abonados de toda vida que prometieron no volver al Pabellón Multiusos mientras el equipo llevara en su camiseta el nombre de esa empresa, hasta la rápida reacción de la Unión de Cofradías para desvincularse de la firma de un acuerdo que, aclaran, no compromete ni a la Semana Santa cacereña ni al movimiento cofrade. Hay otros episodios, como la renuncia de la ONG Sonrisas en Acción al dinero que le iba a entregar como donativo el Festival de Cine de Cáceres después de que este anunciara que en su próxima edición recibirá una subvención de 3.000 euros por parte de la empresa de la mina.

Ni lo que hace ENE es ilegal ni tampoco nada que no hayan hecho antes en otros lugares corporaciones con intereses similares, que quede claro, pero también que lo que la ciudad esperaría recibir a cambio de la mina, si es que alguna vez llega a explotarse, es mucho más ambicioso que unos cuantos patrocinios.