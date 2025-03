La hoja de ruta de Sturgeon

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha puesto fecha a un nuevo referéndum de independencia, que se celebraría en octubre de 2023. Afirma que quiere ... ponerlo en marcha a través de un pacto con el gobierno de Londres, al igual que ocurrió con el de 2014. El Ejecutivo conservador atraviesa sus horas más bajas. Sesenta ministros y diputados han conseguido expulsar a Boris Johnson, que sigue en funciones hasta que se elija a su sucesor. Pero en temas tan importantes como la unidad del Reino, la postura 'tory' no varía: simplemente, no van a facilitar una nueva consulta escocesa. Su argumento es sólido: el resultado del anterior referéndum, favorable a la permanencia, debe servir al menos por una generación. Los independentistas se rebelan ante esta pausa y, como ha sucedido en otros procesos de desintegración, buscan celebrar un referéndum tras otro, hasta ganar y ya nunca más consultar al pueblo sobre esta materia trascendental.

De este modo, la hábil abogada escocesa al frente del Gobierno de Edimburgo acudirá al Tribunal Supremo británico para que reconozca (o no) el derecho a esta consulta. Si no lo consigue, afirma que planteará las siguientes elecciones regionales como un plebiscito encubierto. Sin la salida de la Unión Europea del Reino Unido el sistema constitucional no se vería amenazado de modo frontal. El 'brexit' ha dado alas a los partidarios de una Escocia independiente. En esta región, el 62% votó a favor de la permanencia en la UE en 2016 y en las elecciones de 2021 los partidos proindependencia lograron una clara victoria.

El argumento del secesionismo no es solo romper con Inglaterra. En medio de una gran crisis aspiran a gestionar mejor y de forma más favorable para Escocia la interdependencia con el resto de Europa. El 'brexit' ha dejado a los británicos desconectados de su mercado natural y el populismo de Boris Johnson ha deteriorado la democracia. Falta un proyecto de vida sugerente en común al que sumarse desde el Norte.

Pero la verdadera hora de ruta de Sturgeon es no salirse de la ley y afianzar su liderazgo al pedir un nuevo referéndum que será rechazado. Es consciente de que en Europa los intentos de ruptura de la integridad territorial de un Estado, como ocurrió en Cataluña en 2017, acaban mal y no encuentran el respaldo de ningún gobierno de la UE. El club europeo contiene un régimen antisecesión en sus normas, principios y políticas. La dirigente escocesa simplemente se atiene al libreto nacionalista de pedir siempre más y chocar con un enemigo externo. Contra Londres se gobierna mejor.