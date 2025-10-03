Tertuliana
Santiago Marín Puebla De La Calzada
Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00
Hace unas semanas, zapeando distraídamente por la televisión, me llamó la atención la tertulia de un programa de máxima audiencia dirigido por un enjuto presentador ... con una barba cada vez menos rojiza. En ella participaban entre otros, el marido de una conocida presentadora y una periodista que se las da de graciosa llamada Rosa Belmonte, columnista habitual de este periódico. Se debatía sobre lo que sucedía en Gaza, si era genocidio o no lo era. En un momento, esta tertuliana dijo literalmente: «Evidentemente lo que está pasando y lo que ha pasado hasta ahora y lo que habrá pasado a partir de que Gaza arda como si no estuviera ardiendo antes es una salvajada, pero si hay dos millones de personas en Gaza y se han matado setenta mil o sesenta y cinco mil personas y treinta y cinco mil de ellos son combatientes de Hamás, de dos millones matar a setenta mil no parece un genocidio, por los menos por la cifra…». No daba crédito a lo que escuché. ¿Acaso es el número de muertos, o si estos se reparten entre los bandos lo que determina si es o no genocidio y no las atrocidades que, en este caso, el gobierno israelí está cometiendo con la indefensa población gazatí? ¡Qué mensaje! Recordé en ese instante lo que la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt definió como 'la banalidad del mal'...
