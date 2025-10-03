HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Tertuliana

Santiago Marín Puebla De La Calzada

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hace unas semanas, zapeando distraídamente por la televisión, me llamó la atención la tertulia de un programa de máxima audiencia dirigido por un enjuto presentador ... con una barba cada vez menos rojiza. En ella participaban entre otros, el marido de una conocida presentadora y una periodista que se las da de graciosa llamada Rosa Belmonte, columnista habitual de este periódico. Se debatía sobre lo que sucedía en Gaza, si era genocidio o no lo era. En un momento, esta tertuliana dijo literalmente: «Evidentemente lo que está pasando y lo que ha pasado hasta ahora y lo que habrá pasado a partir de que Gaza arda como si no estuviera ardiendo antes es una salvajada, pero si hay dos millones de personas en Gaza y se han matado setenta mil o sesenta y cinco mil personas y treinta y cinco mil de ellos son combatientes de Hamás, de dos millones matar a setenta mil no parece un genocidio, por los menos por la cifra…». No daba crédito a lo que escuché. ¿Acaso es el número de muertos, o si estos se reparten entre los bandos lo que determina si es o no genocidio y no las atrocidades que, en este caso, el gobierno israelí está cometiendo con la indefensa población gazatí? ¡Qué mensaje! Recordé en ese instante lo que la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt definió como 'la banalidad del mal'...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  2. 2 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  3. 3 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  4. 4

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  5. 5

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  6. 6 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  7. 7 Detenido en Olivenza un pacense como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  8. 8

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 El Fanter Film proyectará doce películas en su edición más ambiciosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tertuliana