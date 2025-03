La vorágine

Comenta Compartir

Como el que no quiere la cosa, aprieto el botón del mando y aparece un periodista reportero que pregunta a la gente en «territorio comanche», ... ya me entienden. Poco a poco voy sintiendo el amargor de la bilis que, sin control, llega a los intersticios de mi boca. Trago la amargura. Dicen los entrevistados: «Eso ya pasó. Ahora hay que mirar para adelante». El reportero insiste: «¿Y los que murieron? ¿Y las víctimas del terror?». Contesta otro: «Que no, que no hay que darle vueltas. Hay que olvidar». No puedo más y apago.

Un amigo me envía un vídeo al móvil. Magnífico poema de loores a la patria, recitado por un señor de voz imponente. Aparecen todas las provincias, desde Álava a Zaragoza. Pero leo Araba en vez de Álava, Gipuzkoa por Guipuzcoa, Yirona en lugar de Gerona, Ourense en vez de Orense, Lleida por Lérida y dale que te pego. Me cisco en quien puso esas letras en tan bello poema recitado. ¡Oiga, que hablamos español! El gallego está muy bien; sobre todo en Eduardo Pondal, en Rosalía o en Celso Emilio Ferreiro. El euskera batua es fonéticamente imposible, díganlo Agamenón y su porquero; pero si a ellos les gusta, que con su pan se lo coman. Me gusta el catalán y lo estudio cuanto puedo. Pla, Maragal, Verdaguer, Espriu, de acuerdo; pero si hablo o escribo en español diré Lérida y Gerona. Hay quien dice: ¿Y por qué no el valenciano, el bable, el aranés, el castúo, la fala y el maremágnum del andaluz? Bueno, bueno, más despacio. Lo que se dice idiomas, o lenguas, cuatro. A ver si don Alonso Zamora Vicente no fue suficiente autoridad para enseñarnos a miles de filólogos la vaina del intríngulis de las lenguas de la península ibérica y sus dialectos. Empóllense el taco de aquel sabio, 'Dialectología española' y verán lo que es bueno, que eso hicimos los demás para aprobar la asignatura que nos impartió don Eugenio de Bustos Tovar. No sé por qué me viene a las mientes aquella película de Fernán Gómez 'Las bicicletas son para el verano' en la que Agustín González, padre, le decía a Gabino Diego, hijo, en el verano del 36: «No te apures hijo, si no pasa nada. Eso ha sido una algarada, y el orden prevalecerá». Vaya si prevaleció, ¡y tanto! Tremendo tiroteo el que vino luego. La tormenta perfecta. Una película en la que George Clooney maneja el timón de un barco de pesca, que se ve inexorablemente absorbido por un temporal atroz. La vorágine hacia el abismo del fondo marino. Tiene uno la sensación, y molestia, de estar viendo cómo esta nave se dirige a algún tenebroso lugar del océano en que las fuerzas del mal la llevarán hacia el ojo del huracán. Y luego al llanto y crujir de dientes. En medio de la tormenta, un rayito de esperanza. Por fin han entendido que, si cazamos, no es para esquilmar la fauna silvestre; sino para que equilibradamente todas las especies tengan su vida y no paguen unas las ansias de otras. Lo de Monfragüe. En efecto: nos gusta la fruta.

