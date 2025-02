Un salario menos mínimo

Comenta Compartir

La subida en un 5% del salario mínimo interprofesional acordada ayer por el Ministerio de Trabajo, CC OO y UGT permite al Gobierno enarbolar una de sus principales banderas sociales horas después del fiasco que sufrió al tumbar el Congreso la reforma del subsidio de ... desempleo por el rechazo de Podemos. El SMI –1.134 euros mensuales por catorce pagas– ha aumentado un 54% desde 2018, lo que ha mejorado las condiciones de vida de los 2,5 millones de personas sujetas a él sin que la economía se haya resentido aparentemente de posibles efectos colaterales adversos. El Ejecutivo no tiene obligación de pactar su importe con los agentes sociales, aunque es saludable que lo intente. Del consenso se ha excluido la patronal al ver rechazada su pretensión de trasladar el alza del SMI a la cuantía de los contratos de la Administración afectados por la medida y la bonificación al campo que reclamaba. La advertencia de Yolanda Díaz de que si la CEOE no volvía a la mesa negociadora el ascenso barajado hasta entonces –un 4%– sería elevado de forma apreciable, como ha sucedido, demuestra la fragilidad del diálogo social y que el acuerdo con los sindicatos no obedece solo a razones económicas.

