¿Jugamos al pádel?

Mis hijas sí son deportistas. Yo, por un motivo u otro, siempre tengo algún impedimento, o bien falta de tiempo, o bien falta de ganas…

El fin de semana es el momento perfecto para disputar un partido. Siempre me ha llamado la atención las familias ... que logran practicar algún deporte juntas y comparten aficiones. Por eso me ha parecido muy interesante el torneo intergeneracional que se ha disputado en el Club deportivo El Corzo. Madres, padres, primos, amigos... Todos bien equipados y con muchas ganas de participar.

La idea es del club juvenil Portalegre. Ya es el tercer año que organizan este campeonato, donde no hay excusas para no jugar… ya que existe hasta la categoría del que «ha jugado poco o nada al padel». Con esa premisa, ¿quién no se apunta? La iniciativa nos ha encantado, y más aún a mis hijas, que ya están entrenando para la cuarta edición.

Planes deportivos en familia que fomentan el compañerismo, el saber ganar y también perder, la importancia de la perseverancia, valores que se entremezclan a la perfección mientras que añadimos o restamos puntos a nuestro contador, aprendiendo que en la vida no todo son victorias ni derrotas, sino pequeñas luchas diarias.