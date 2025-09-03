HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 2 de septiembre, en Extremadura?
Verano negro humo

Los últimos días de vacaciones andaba un rato por la playa y me daba un chapuzón, pero lo hacía con ansiedad y sin esperanza, como quien intenta prorrogar un amor que ya está muerto

Rosa Palo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:00

Los últimos días de vacaciones andaba un rato por la playa y me daba un chapuzón, pero lo hacía con ansiedad y sin esperanza, como ... quien intenta prorrogar un amor que ya está muerto. Será por eso, porque septiembre aparecía en el horizonte dispuesto a reclamar lo suyo y lo de su primo, por lo que no disfrutaba ni del paseo ni del baño. Y porque el anuncio de la vuelta al cole es mi perro de Pávlov, que es verlo y entrarme el telele. Y porque soy idiota, claro. «Échale la culpa al capitalismo», me decía el heredero. Mira, me he convertido en la madre de El Pasionario.

