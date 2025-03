Comenta Compartir

Tras leer que Hacienda vigilará a aquellos que exhiban un nivel de vida superior a sus ingresos, he estado a punto de no contar que ... la semana pasada estuve en Roma. Pero cómo no hacerse un Dominguín. Aunque tampoco hay mucho de lo que vacilar, que habrán venido contando lo mismo los cientos de adolescentes que estaban de viaje de estudios, las parejas en celo que se hacían selfies frente a la Fontana di Trevi y las pandillas de alegres jubilados que se ponían tibios a Aperol después de obtener la indulgencia plenaria. Todos españoles y todos turistas, que es lo que somos la gente normal. Luego están los pavos que se consideran viajeros. O nómadas. Qué digo nómadas: ciudadanos del mundo. Lo peor.

«Roma non basta una vita», decía el periodista Silvio Negro. Él sí llevaba razón, y no Félix Grande: siempre hay volver a los lugares donde has sido feliz alguna vez. O muchas veces. Por eso vuelvo a Roma. Por eso y porque estoy en mi casa, que en Cartagena tenemos más herencia italiana que Alessandro Lecquio. Y la misma mala follá que los romanos. Pero ellos, cuando quieren, se ponen en marcha: el otro día, más de 50.000 se echaron a las calles para defender los valores europeos, que vienen siendo la libertad y la democracia. Luego, que si qué han hecho los romanos por nosotros. Otro tema es que sirva de algo aparte de para ciscarnos en los garrulos que amenazan lo nuestro, pero manifestaciones similares deberían hacerse por toda Europa. La idea partió de un artículo publicado a finales de febrero en 'La Repubblica' por Michele Serra llamado '¡Digamos algo en europeo!'. Así, con exclamaciones y con urgencia. Mira, en Italia los columnistas tienen influencia. A ver si me dan ya la corresponsalía.

