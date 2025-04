Comenta Compartir

No quiero saber qué opina la gente de mí. Por miedo, claro, que para qué te van a mentar si no es para criticarte. Una, ... que es cobardica. No como Óscar Puente, que ha encargado a su equipo que recoja todas las columnas de opinión donde le insultan. Y vaya curro se han pegado: 195 folios de agravios revueltos. Se lo dijo a Alsina y me quedé pensando cuál era el fin último de esa recapitulación, si imprimirla y encuadernarla en piel o enmarcarla y colgarla en la pared del ministerio. Pues hizo algo parecido a lo segundo, que es mostrarla en X, el Museo del Prado del insulto. También te digo que, de haberlo sabido, servidora lo hubiera puesto a caldo en alguna columna para dar el salto a nacional. Otra oportunidad perdida.

Puente es un famoso de 'Sálvame', de aquellos que decían «mis abogados están viendo todos los programas de televisión donde se habla de mí para demandarles». Nunca eché tanto de menos haber terminado Derecho, porque ese hubiera sido mi trabajo soñado. Pero insultar no es fácil. Al menos, hacerlo con fuste. Como Mila Ximénez, que era la reina del negociado. O como los argentinos, que han convertido la ofensa en un movimiento literario, el insultismo, y lo van enriqueciendo con aportaciones cada cuatro años: si en el Mundial de 2018 dijeron de la calva de Sampaoli que era «un tobogán de piojos» y resumieron el fiasco frente a la selección islandesa en «nos han empatado once tíos que sólo comen Licor del Polo», en el 2022, tras la derrota ante Arabia Saudí, soltaron «estamos perdiendo con los hijos de mil putas estos que se criaron tomando agua del mismo río donde cagaron sus vecinos dos minutos antes, la putísima madre». Dé gracias de no estar en Argentina, ministro.

