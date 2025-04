Hielo en el desierto

Comenta Compartir

Una es de morro fino, pero de hielo gordo. Del vulgar, del de gasolinera, del que te golpea la nariz al llevarte el vaso a ... la boca. Y así he bebido y vivido, sin saber que había un hielo para sibaritas hasta que, en una entrevista, me lo contó Javier Cacho: «El hielo del glaciar es un sibaritismo, no es igual que el hielo de la nevera. Para empezar, tiene miles de años y está lleno de burbujitas del aire que se quedó atrapado cuando nevó, y volvió a nevar encima, y encima, y encima. Los científicos las estudian porque pueden datar el hielo a través de esas burbujas, y retroceder veinte mil o cuarenta mil años. Además, al echar ese hielo en un líquido, burbujea. Y ese sonido no se olvida nunca». Hay otros mundos, y están en este.

Cacho es un científico español cuyo extraordinario trabajo en la Antártida ha sido reconocido hasta tal punto que han bautizado allí una isla con su nombre. Ya retirado, se dedica a la divulgación, y habla de aquel continente, de su labor y de la de sus compañeros con un entusiasmo contagioso, tanto que dan ganas de colarse de polizón en el Hespérides y navegar hasta ese hielo que parecía eterno, pero que cada vez lo es menos: leo que una empresa danesa se dedica a exportar hielo de los glaciares con destino a los Emiratos Árabes para hacer unos cubatas 'de luxe' que se van a trasegar los ricos riquísimos. Entonces me acuerdo de Cacho y de todos los investigadores que se dejan media vida en un desierto blanco para estudiar un hielo que va acabar derretido en un desierto de arena (pena). Cuando Milei vino al aquelarre de Vistalegre, dijo que lo mejor para el planeta es dejar que el mercado encuentre la mejor solución. Pues ya la ha encontrado. Ay, pena, penita, pena.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión