Mi amigo Juancho, el mismo que se pasó tres meses interviniendo fotografías cuando se topó con el Photoshop, ha descubierto la inteligencia artificial. «Le he ... pedido que escriba algo sobre nuestra pandilla con un texto a tu estilo», me dice. Vaya, resulta que tengo estilo. Y celulitis, que también. Aunque eso no lo sabe la IA.

A continuación, me envía una columna correcta, bien escrita, aunque se nota que no ha salido de mis teclas porque le falta mala follá y le sobra almíbar. También chirrían la palabra 'epítome', que no la he utilizado en mi vida, y los lugares comunes: habla de «eternos adolescentes», «fiestas interminables», «el alma de la fiesta» y cosas que lo mismo le sirven a mi grupo de amigos que al de Lara Dibildos. Es como el horóscopo: quién no se va a sentir identificado si lee que «tiene un pensamiento independiente y no acepta las afirmaciones de los demás sin evidencias satisfactorias». Una descripción vaga, pero laudatoria, le va bien a Escorpio, a Leo o a Géminis.

Después, Juancho le pidió a la IA que hiciera una copla en la que uno de los miembros de la pareja era infiel. Tiene título de serie de sobremesa: 'El viento del desengaño'. No es 'Yo soy esa', pero hace su apaño, que la canta Diana Navarro y cuela. Por mi parte, hace un par de días le pedí que me localizara una película cuyo nombre había olvidado. «Francesa, dirigida por una mujer, rodada en 2024», le dije. Nada, no dio ni una. Al tercer día la encontré por mi cuenta. Entonces me percaté de que la película no era francesa, sino canadiense. Y de 2023. Si estos bichos se alimentan de los datos proporcionados por los humanos, estamos fuera de peligro. Para muestra, los recientes vídeos del PP. Estulticia natural.