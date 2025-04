Consumo responsable

Comenta Compartir

Aquí está otra vez. El 'email', digo. El que me recuerda que tengo una falda monísima y rebajadísima en el carrito de la compra. Ya ... es el tercero que me mandan, pero es que me entran dudas cuando llega la hora de aflojar la mosca. La culpa es de mi amiga Silvia: «Hace dos años que no me compro ropa porque la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo. ¿Tú sabías eso?», me dice. Pues sí, lo sabía, igual que sé que el cruasán que me he trasegado esta mañana tiene 500 calorías de mantequilla y culpa.

Ojo, que una está concienciada con el tema, pero es que nos lo ponen muy difícil: a ver quién es la guapa que no clica en un correo cuyo asunto es «Rebajas al 50%», «Descuentos exclusivos» o mi favorito, «Ventas privadas», que suena a club clandestino al que solo entran las señaladas por el dedo divino de la moda. Y aquí estoy de nuevo mirando la falda de marras, pensando si me hace falta de verdad o si va a ser otro pingo más en el armario, debatiéndome entre consumir responsablemente o ir ideal a un par de eventos que tengo este verano. Pospongo la decisión y sigo currando, que tengo que entregar y a mis señoritos les dan igual tamañas cuestiones existenciales. Otro 'email'. «¿Y si tu bolsa se agota?», me dice. Chica, qué presión. También es verdad que a la que te descuidas te quedas sin tu talla, que desde la pandemia aquí ha aprendido a comprar 'online' hasta Doña Rogelia. Mira, yo me la agencio y ya me la pondré. Que sea lo que Nuestra Señora de los Saldos quiera. Hala, una cosa hecha. Espera: ¿con qué la combino? No tengo nada que le vaya. Voy a ver si encuentro una camiseta a juego. Y unas sandalias, que esto necesita unos taconazos para subir el 'look'. De perdidos, al río.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Consumo

Internet

Verano

Moda