Cansancio eurovisivo

Comenta Compartir

«Para Eurovisión nos juntamos en mi casa y montamos un sarao de los buenos», me dijo una amiga hace un par de semanas. Pues ... Eurovisión ha venido y a mí nadie me ha requerido. Tampoco me extraña, la verdad. Que te entiendo, amiga. Que recibir es un trajín. Que después de toda la semana de curro pásate el sábado limpiando, organizando, cocinando y volviendo a limpiar el domingo por la mañana. Que uno estará muy enamorao de la vida pero, a veces, cansa.

Estamos agotaos, tanto que ni apetece escribir correctamente el participio, tanto que cualquier cosa se te hace un mundo: estás preparado para luchar, espada en mano, contra los dragones que te salen al paso, pero llegas a casa, te encuentras con que el grifo del fregador está goteando y se te hace más cuesta arriba coger una llave inglesa que subir el Aconcagua. Y el grifo se queda ahí, roto, y la gota se convierte en malaya, y sientes que las cargas más pequeñas son las más pesadas porque te vencen por acumulación, porque se amontonan encima de los hombros y van doblegándote hasta parecer el jorobado de Notre Dame, y van aproximándote la cabeza al suelo hasta que te dan ganas de doblar las rodillas, tumbarte, rendirte y quedarte boca abajo para los restos. Pero hay que seguir. Menos mal que ha llegado la inteligencia artificial para que estemos todos descansados. Con lo que hace este nuevo bicho no habría necesidad de que a Eurovisión acudieran representantes humanos, que lo son, aunque algunos no lo parezcan. Lo que no creo es que la IA sea capaz de arreglar el grifo. De momento, esta noche encargaré una pizza, me derrumbaré en el sofá y pondré a Blanca Paloma a toda mecha para que el 'eaea' tape el maldito sonido de la gota agotadora.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Eurovisión 2024