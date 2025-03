Comenta Compartir

La que ha liado Vox en Vistalegre se llama Viva 24. Como un especial de Nochevieja de José Luis Moreno. Solo faltó una presentadora jaquetona, ... un cuerpo de baile y que Milei hubiera dado las campanadas, en plural, que la campanada en singular siempre la da. Presenta Ali Abassi en Cannes 'The Apprentice', su película sobre Donald Trump, y dice que no hay una forma buena y metafórica de lidiar con la creciente ola de fascismo. Sí la hay, pero solo la logró Larry David en aquel capítulo en el que se colocaba la gorra de 'Make America Great Again' para librarse del puñetazo de un motorista neonazi con el que había discutido. Lo más risible es que el propio Trump retuiteó la escena con un '¡Chicos duros por Trump!'.

Hace un par de semanas, Apple presentó un anuncio en el que, para mostrar la versatilidad y la delgadez de su nuevo iPadPro, una enorme prensa hidráulica aplastaba diversos objetos relacionados con la creación artística (un tocadiscos, un piano, botes de pintura, una televisión, libros…). Al final, la prensa se levantaba para enseñar cómo todos esos objetos se habían condensado en la nueva 'tablet'. La gente se le echó encima, Apple retiró el anuncio y pidió disculpas. La prensa hidráulica como metáfora del capitalismo salvaje aplastando el humanismo tampoco resultó agradable, aunque lo pretendiera. Al totalitarismo también le gusta aplastar cosas. Mucho. «La idea de la justicia social es de resentidos, envidiosos, algo aberrante», ha dicho Milei durante su visita a España. Otro escupitajo. Pero tanto los que votan a Milei al otro lado del charco como los que votan a sus colegas de Viva 24 a este, olvidan que lo que sus líderes escupen al cielo les va a caer a ellos, sus seguidores, en la cara.

