Zorra 2024

Ser zorra está de moda. Como en la canción de Tokisha ('Ser perra está de moda'). Vale, es una memez. No está de moda ni ... una cosa ni otra. El Benidorm Fest lo ha ganado el dúo Nebulossa con la canción 'Zorra'. Ya no estamos en 1983. Aunque parezca ayer, fue el año en que se montó un pollo con las Vulpes y su 'Quiero ser una zorra', que había pasado desapercibida en el programa 'Caja de ritmos' hasta que el ABC verdadero publicó la letra. No era más que una adaptación libre de 'I wanna be your dog' de The Stooges.

Ya en 1983 producía risa el escándalo, el rasgado de sotanas hasta por quien no las llevaba. Gente de bien. La canción del grupo punk vasco era espantosa, pero la escandalera ridícula. Tan ridículo como que 'Zorra' se proclame nuevo himno feminista. Menuda novedad apropiarse del insulto. «Ya sé que soy solo una zorra...». Nebulossa (los cincuentañeros María y Mark) utilizan la primera persona del plural en femenino. Qué chispa.

