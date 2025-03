Jonathan Eig ha escrito una biografía sobre Martin Luther King que se publica el 16 de mayo y se titula 'King: A life'. Eig descubrió ... que Alex Haley (sí, el autor de 'Raíces') había hecho una entrevista a King y luego manipuló sus respuestas para atacar a Malcolm X. Según ha llegado a nuestros días, King acusó a Malcolm X de «utilizar una oratoria ardiente y demagógica». Y también pone en su boca: «A veces me gustaría que hablara menos de violencia, porque no es la solución a nuestro problema». Pero Malcolm X sí dijo que King era «un tío Tom moderno».

Eig descubrió la mentira en la transcripción original de la entrevista de 84 folios conservada en la Universidad de Duke. Me contó Nieves Herrero que le hicieron una entrevista y cuando se publicó no daba crédito. Llamó al perpetrador: «Yo no he dicho nada de eso». «Pero era lo que querías decir», se excusó el otro. No se excusó, se lo explicó. ¿La verdad? ¿Eso no es un periódico de Murcia?