Ven con tu perro

En 'La gran exclusiva', la película sobre la entrevista en la BBC que hundió a Andrés de Inglaterra, la periodista Emily Maitlis (Gillian Anderson) va ... con su perro a todos sitios. No lo lleva a Buckingham, pero sí a la BBC. Aunque no siempre, según ha contado gente de la cadena. Y el perro no es un chihuahua, es un lebrel.

El domingo fui al cine y anunciaban la película que iba a ver para el 28 de abril en un pase matinal especial. «Ven con tu bebé». «Precio reducido, luz tenue, sonido más bajo, permitida entrada y salida de la sala». No digo que no me moleste la gente que llega tarde al cine o la que sale de vez en cuando, aunque creo que eso está permitido. Una sala de cine no es una sala de conciertos. Pero qué bien que puedas ir con un recién nacido (o más crecido), que llore, salir y volver, amamantarlo («sesión teta», se llama a esto con un exquisito gusto). Y sin que nadie pueda molestarse. Ojalá también una sesión con tu perrito.

