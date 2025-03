Ha contado Bárbara Rey, previo pago, muchas cosas, pero tampoco muchas nuevas. O ninguna. Ha dado nombres de otras amantes del rey, leo. Pero si ... ha dicho Marta Gayá y Nadiuska. Menuda sorpresa. Dice de Don Juan Carlos: «Me trató como a una puta. Me dejó 500.000 pesetas en la mesilla». Como en el episodio de 'Sexo en Nueva York' cuando Carrie se acostó con un amigo italiano de su amiga Amalita, que sí era puta, y él le dejaba en la mesilla dinero en un sobre. Pero luego no siguió con él.

Alguna vez se ha discutido si Carrie era puta o no. En 'Vanity Fair' montaron una página. Paloma Rando sostenía que no; Gillermo Alonso, que sí. ¿Vamos a discutir esto sobre Bárbara Rey? Lo raro de Don Juan Carlos es que le hubiera dicho «Te trataré como a una reina», como Rosa Montero, cuando parece que no trataba como a una reina ni a la propia reina. En lo personal, el rey Juan Carlos está amortizado. Eso no cambia lo histórico, aunque pese a muchos.