Elena Fortún ya está colgada en el Ateneo de Madrid. Su retrato. Forma parte de la acción 'Las mujeres en su sitio'. En el acto, ... la filóloga María Jesús Fraga elogió a la escritora y su creación de personajes «tan graciosos y reales». Celia, Cuchifritín. Y con una vida muy desgraciada, tanto en el exilio como en la casa de su hijo o en la vuelta a España. «Yo me preguntaba cómo una vida tan sufrida podía hacer unos personajes como los suyos, porque hay mucha información de los momentos dramáticos y tristes de su vida».

Todo lo contrario que Lorca. Concha Méndez, la mujer de Altolaguirre, se extraña en sus memorias de que Federico escribiera esos dramones cuando luego en casa de Aleixandre o de Carlos Morla bailaba con una servilleta por falda o hacía de cupletista. Me dan a elegir la vida y muerte de una y otro, y me quedo con la de él. Hay víctimas con pedigrí y otras a las que ni se considera. No hace falta que te fusilen para serlo.