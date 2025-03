La serie política

Eduardo Ladrón de Guevara, creador y guionista de 'Cuéntame', ha ido a morirse a la vez que acababa la serie tras 22 temporadas. Escribió más ... de 130 guiones y dejó la ficción en 2017. El otro día leyó la cartilla a los actores que se creen más que los guionistas. De María Galiana para abajo. «En esta serie hubo actores con poca educación. Yo he sufrido mucho porque, en lo que se llama la mesa italiana, nos reuníamos y leíamos los guiones. Y los actores se convirtieron en los grandes inquisidores».

No solo estaba fuera de la serie, sino casi fuera del convento. Cantando las cuarenta a las estrellitas. Ahora que estamos con el entierro vikingo de 'Cuéntame', hay que reconocer sus muchos valores. Y uno de ellos es que ha sido la única serie (dejamos aparte miniseries específicas) de contenido político, una especie que no se da en España como algo natural. Como en EE UU, Francia, Gran Bretaña o incluso Dinamarca. Ya no tenemos ni 'Cuéntame'.