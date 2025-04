Ya no hay señores desnudos

Comenta Compartir

John Cena no iba desnudo en los Oscar. El perro Messi no estaba sentado en una butaca cuando un contraplano lo mostró. Pero John Cena ... no es Catalina de Cambridge. Y a Messi no se le puede estresar. El perro de 'Anatomía de una caída' grabó la aparición antes y luego se insertó la imagen en el directo. John Cena, aparte de unas espantosas Birkenstock, llevaba un taparrabos y tapaculos color carne. Pegado como un vendaje neuromuscular. Eran tan feo ese color carne como las sandalias. Habría sido mejor (para mis ojos) que hubiera ido descalzo y desnudo.

Los Oscar son un espectáculo. Un entretenimiento. Al menos en su concepto televisivo, más allá de lo que signifiquen para la industria del cine. No existe la improvisación. No hay señores desnudos de verdad, como en 1974 cuando uno corrió detrás de David Niven. Los Oscar son un espectáculo, la Familia Real británica no. Bueno, sí. Pero falsear las cosas ahí está peor visto que en Hollywood.

