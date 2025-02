Sartre, el triste

Con el tiempo se ha visto que Simone de Beauvoir ha dejado más poso (por no llamarlo doctrina) que Sartre. Y que Albert Camus está ... por encima de la parejita. Ante la gravedad de Sartre, Camus le decía: «La felicidad existe, importa, ¿por qué rechazarla? Aceptarla no aumenta la desgracia de los demás, ayuda a luchar por ellos». Lo leo descontextualizado de la biografía 'Un Sartre muy distinto' (Ediciones del Subsuelo), de François Noudelmann.

Digamos que Sartre no era lo que hoy se llamaría un disfrutón. Pero que disfrutaba de la vida, ya me dirán. Mantenía a la vez relaciones con cuatro mujeres en sus tiempos más fogosos. Y la náusea le vino tras darle a la mescalina. En todo caso, Camus es superior por otras razones, no por eso de la felicidad, extravagancia sobre la que prefiero leer los 'Propos sur le bonheur' de Alain. A ver, que para Albert Camus, muerto en un accidente de coche, la decisión clave de la vida es la de suicidarse o no.