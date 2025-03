Comenta Compartir

A quienes se han puesto a criticar a Rafa Nadal (otra vez) no les debe de hacer gracia lo de Omar Montes durante el mundial ... de fútbol: «En Catar los derechos humanos están fatal, así que cuando menos se hable de ello mejor». Lo mismo tengo que resaltar el asco que me da el trato a las mujeres (o a los homosexuales o a disidentes como Khashoggi) en Arabia Saudí. O el gobierno de Afganistán. O el de Irán. Alberto Garzón reculó en su fichaje por el 'lobby' de José Blanco por las «dinámicas tóxicas de la izquierda» y la «incomprensión suscitada» en su «espacio político». ¿Cuál es el espacio de Nadal? ¿El de los españoles que deben dar el ejemplo que diga no sé quién? ¿Blanquea el tenis en Arabia Saudí? ¿Blanquea en general Arabia Saudí? Se ha lamentado con Ana Pastor de no haberlo explicado bien en su día. Pero cualquier explicación ahora sirve para machacarlo. Puede hacer lo que le salga de las pelotas. Como quienes lo critican. Por suerte.

Temas

Rafa Nadal