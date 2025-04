Relleno televisivo

Comenta Compartir

'Felipe y Letizia', serie de Telecinco sobre el noviazgo de los Reyes, estaba lejos de la hagiografía. Más bien resultaba una ficción chanante. Sobre ... todo, la relación de Don Juan Carlos y Doña Sofía. Ella era una señora Danvers casi siempre detrás del Príncipe o del Rey. Parecía que Don Juan Carlos y Doña Sofía estuvieran todo el rato juntos, la mayor falsedad de todas. «Ahora va a resultar que hasta se quieren», me escribió una amiga entendida en el asunto mientras se emitía. Y no era solo que se quisieran, lo más fantasioso era que se hablaran. Nada hay de sorpresa en los audios de Bárbara Rey y Don Juan Carlos (ella sabiendo que está grabando; él sin saberlo). Sobre Doña Sofía, y ante una pregunta de Bárbara Rey, el rey Juan Carlos dice que no hablan. «En verano algo más. Pero no como estamos hablando tú y yo». Escribió Lorenzo Gomis que la política presente se hace con hechos muy pasados. La política y los programas de televisión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión