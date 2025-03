Podemos demuestra para quien no lo entienda que el dinero no es infinito. Tampoco el público

En partidos de izquierda se grita «recortes, recortes» como Berta grita «derrama, derrama» en 'La que se avecina'. Rajoy y su Gobierno fueron lo peor ... para España por las medidas de austeridad que supusieron muchos recortes. Ahora Podemos demuestra para quien no lo entienda que el dinero no es infinito. Tampoco el público. EREs, por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Cuando no se puede gastar hay que recortar. Su caída electoral (también provocada por estar en Sumar diluido en dosis cortas) tiene como consecuencia la reducción de ingresos (un 70% en la organización estatal y un 90% en lo que llaman los territorios).

Vox, en su versión antisistema, está en contra de las comunidades autónomas y de las subvenciones públicas a los partidos. Pero mientras sigan ahí, y los otros no les apoyen en su desaparición, las disfruta. De momento, los partidos son negocios subvencionados por el Estado, pero el estigma se lo llevan los del cine.

