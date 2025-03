Comenta Compartir

Me daría igual no pode acceder a Twitter (a X). Estoy por promoción y por diversión, no para hacerme mala sangre. Que en Brasil haya ... 220 millones de habitantes y 25 millones en la aplicación reafirma que Twitter son cuatro gatos. El enfrentamiento entre Elon Musk y cualquier persona provoca las ganas de ponerse de parte de cualquier persona. Aunque se trate de un 'juez estrella'. A los jueces solo deberían conocerlos los abogados y quienes frecuenten los juzgados. Lo malo es que tampoco se salvan del señalamiento (como el juez antimafia Giovanni Falcone; él sí que era una estrella). Una no se pone contra el rico por ser rico, sino por ser Elon Musk. Dice el doctor Cavadas que criticar a Amancio Ortega por donar máquinas «es un rebuzno de un calibre monumental». El juez Alexandre Moraes ha ordenado el bloqueo de X por cuentas dedicadas a desinformar y tras varios desacatos de Musk, que confunde la libertad de expresión con los rebuznos.

