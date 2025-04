Puteros socialistas

Comenta Compartir

Las socialistas no quieren puteros. Las mujeres del PSOE impulsan un manifiesto «para promover la expulsión de los cargos públicos que soliciten, acepten u obtengan ... un acto sexual de una persona a cambio de una remuneración o beneficio del tipo que sea». Sabemos que hay esclavitud sexual en España. No solo en desiertos remotos o en películas de Liam Neeson. Firman Susana Díaz, Ángeles Álvarez, las filósofas Amelia Valcárcel y Alicia Miyares. También Adriana Lastra, Matilde Fernández o Rosa Aguilar. Entienden que antes de la abolición, el PSOE debe «comenzar dentro de la casa». «Nos siguen matando y violando», decían ayer en una manifestación. Y lo seguirán haciendo. Bien está que el Gobierno retome la ley contra la trata, ¿pero vas a impedir que Jeanne Dielman, la protagonista de la mejor película de la historia, ejerza la prostitución por la tarde en su casa? Es contra la esclavitud contra lo que hay que ir, no contra la prostitución.

