Puerta grande, puerta pequeña

Imaginarium, la cadena española de jugueterías, ha echado la persiana. La grande y la pequeña. Tiro de Imaginarium, pero podía hacerlo de la vulgar ley ... del embudo (lo estrecho para otros, lo ancho para uno). Tras el sobreseimiento de la causa que provocó la dimisión de Mónica Oltra, su correligionario Baldoví habló donde Alsina y dijo que Oltra buena, pero Rita Barberá y Díaz Ayuso malas. Para una, la puerta grande; para las otras dos, la pequeña. Para unas, responsabilidad vicaria; para otra, nada. En el caso de Barberá, por su cuñado. No es lo mismo, dice Baldoví.

Quizá tampoco lo sea Rubiales diciendo a Ana Pastor que no puede creer que alguien piense que el beso a Jennifer Hermoso sea una agresión sexual. El problema no es que alguien lo piense, que lo piensan y no lo piensan y se lo dicen por la calle (unos ven la puerta grande y otros la puerta pequeña). El problema para él es que una ley respalda que eso pueda ser agresión sexual.