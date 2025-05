La pastilla de Tilda

Suicidarte siempre lo puedes dejar para mañana, salvo cuando no puedes

Se habla mucho de la eutanasia por 'La habitación de al lado', la última película de Almodóvar. No sé, creo que debería hablarse del suicidio. ... Como no es desvelar nada porque se ha publicado, el personaje de Tilda Swinton quiere quitarse la vida por un cáncer (muy) terminal y pide a una amiga (Julianne Moore) que esté en la habitación de al lado. Se trata de ser dueño de tu muerte. Julianne Moore no es Ramona Maneiro porque Tilda puede hacer físicamente lo que le dé la gana y tiene dinero para ello. Consigue una pastilla. Se supone que en la 'dark web'.

Para Albert Camus, que murió en un accidente de tráfico, la decisión clave de la vida es la de suicidarse o no. Y Lovecraft, que pensó en el suicidio de joven y abandonó la idea, tuvo siempre una botellita de cianuro a mano, pero murió de un cáncer intestinal. Suicidarte siempre lo puedes dejar para mañana, salvo cuando no puedes. Me gustaría vivir y morir en una película de Almodóvar.

