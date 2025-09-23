HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El odio pregonado

Que el odio no tenga la última palabra. Es el lema de un anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:36

Que el odio no tenga la última palabra. Es el lema de un anuncio del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ... Dice, en letras más pequeñas, que si has sufrido algún tipo de delito de odio te acerques a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de las sedes judiciales. En el funeral por Charlie Kirk, Donald Trump recordó que Kirk no odiaba a sus oponentes. «Yo odio a mis oponentes y no quiero lo mejor para ellos», dijo.

El odio pregonado