Celia Gámez en la memoria. Pichi, es el chulo que castiga. Ya me dirán si la gorra de Pedro Sánchez en Marrakech no es de ... chulo. ¿Quién en su sano juicio va en agosto a Marrakech pudiendo tomar el fresco? Aunque en lugar de chupa y chopín (chaqueta y chaleco), Sánchez lleve guayabera. Pues yo creo que me voy a hacer fan de Sánchez. Escúcheseme con la entonación de Miguel Rellán en 'Amanece que no es poco': «Pues yo creo que me voy a sacar la chorra», cuando Luis Ciges le dice desde el sidecar: «Cuidao, que mi hijo es ingeniero y da clases en Oklahoma».

Ay, es que, por un lado, Pedro Sánchez es la nueva Carmina Ordóñez promocionando la ciudad. Por otro lado, me parece escuchar en su paseo marroquí la banda sonora chulesca de Celia Gámez y su «Ya hemos pasado» al acabar la guerra. O dos años después, que es lo que dice la letra («Era en aquel Madrid de hace dos años, donde mandaban Prieto y don Lenín…»). La jactancia del petulante ganador.

