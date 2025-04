Admitió Feijóo donde Alsina que Mazón estuvo noqueado tras las riadas. Pero defendió su gestión por su «enorme esfuerzo» y su «enorme autocrítica». Lo único ... enorme aquí ha sido la catástrofe. Es curiosa la utilización del verbo noquear. Porque es Feijóo, sin fenómeno de la naturaleza, el que parece noqueado. Hasta físicamente. Desde que se quitó las gafas parece Rajoy cuando aquel chico se las voló de un sopapo en Pontevedra. Sin gafas tiene cara de llevar gafas, como esos gordos huesudos que han perdido mucho peso pero siguen pareciendo gordos.

Feijóo también parece noqueado por Sánchez. Feijóo no da miedo por ser de esa derecha horrible (junto a Vox) de la que alertan desde la izquierda. Inquieta porque no se le ve consistencia. O no la transmite. Porque parece no saberse los temas. Porque suelta 'ayusadas' (Sánchez es Franco) sin tener él habilidad alguna para las gansadas. Noqueado y con toda la pinta de ser una mata que no ha echado.